С начала войны прошло 11 месяцев — и 24 января 2023 года западные страны заявили о передаче Украине современных танков. До этого издание Spiegel со ссылкой на свои источники писало, что правительство Германии долго тянуло с этим решением: они опасались передавать Украине слишком много вооружения, чтобы не спровоцировать Россию на еще более масштабные военные действия в ответ. А без согласия Германии другие страны не могли передать танки «Леопард» немецкого производства. «Холод» поговорил с военным экспертом Кириллом Михайловым о значении новых поставок в Украину.

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Германия заявила о поставке роты танков — это 10-15 штук. При этом Украина говорила о необходимости 300 танков. Получается, что выделили в разы меньше, чем было нужно?

— Поставки в Украину складываются из различных составляющих. Есть 14 британских танков «Челленджер», есть около 30 американских танков «Абрамс» (о готовности передать танки «Абрамс» 24 января писали издания The Wall Street Journal, The Washington Post и Politico, но на момент выхода публикации официального заявления еще не было. — Прим. «Холода»), есть рота немецких «Леопардов». Ожидается поставка еще около сотни «Леопардов» из других стран. Кроме того, Польша заявила о поставке бригады танков Т-72. В сумме это уже похоже на то количество, о котором говорил [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный.

Почему Германия тянула с поставкой танков «Леопард» Украине? Немецкие «Леопарды» — одни из самых современных и распространенных танков в мире. Некоторые европейские страны, например, Польша и Финляндия, были готовы передать танки «Леопард» Украине еще 11 и 12 января соответственно. Но они не могли согласовать это с правительством Германии: для реэкспорта этих танков требуется согласие немецкой стороны. Правительство Германии, согласно источникам издания Spiegel, опасается перейти к эскалации конфликта, из-за которой страны НАТО рискуют вступить в непосредственное противостояние с Россией. Кроме того, по опросам общественного мнения, около 45% немцев не хотели бы поставлять Украине танки, хотя в целом поддерживают Украину. 20 января на немецкой авиабазе министры обороны стран НАТО обсудили новые поставки вооружения Украине. Хотя сторона Германии не говорила о поставках танков сразу после переговоров, уже 25 января Олаф Шольц все-таки объявил, что решение передать роту танков в Украину принято. Также Германия разрешила реэкспорт «Леопардов» другим странам.

Чем так хороши танки «Леопард» и «Абрамс»?

— Они создавались для борьбы с советскими танками во времена Холодной войны. У них хорошее бронирование, они гораздо более просторные внутри, чем, например, советские танки, которые делали маленькими и низкими, чтобы в них было сложнее попадать из орудий. При этом бронетанковые ракетные комплексы в них все равно успешно попадают, а маленький размер создает дискомфорт для экипажа.

Современные «Леопарды» и «Абрамсы» оборудованы эффективной системой управления огнем, и, что очень важно, тепловизорами. Это позволяет вести бой с противником ночью или если противник укрывается, например, в лесопосадках. Высокая компьютеризация и улучшение понимания ситуации на поле боя дают танкам преимущества над большинством танков, которые сейчас использует Россия.

Современные танки сложны в управлении, ходили новости о том, что только учиться ими управлять придется около полугода. Значит ли это, что использоваться эти танки начнут в лучшем случае только летом?

— Украинцы крайне замотивированы. Мы видим, что они гораздо быстрее заявленных сроков готовились работать на других системах. Поэтому можно ожидать, что танки поступят на фронт уже весной.

Правда, еще имеет значение, не будет ли проблем с подготовкой танков на заводах и с их поставкой, поскольку непонятно, в каком они сейчас состоянии.

Выделенные танки помогут Украине держать оборону или они смогут использоваться и для наступления тоже?

— Танк — это универсальное оружие. Он может использоваться как для обороны — для уничтожения наступающей вражеской бронетехники, — так и для наступления — для того, чтобы подавлять опорные пункты противника или действовать на оперативном просторе (свободное пространство за прорванными линиями обороны. — Прим. «Холода») или в тылах.

У танков высокая маневренность, в том числе по пересеченной местности, мощное бронирование, которое защищает от значительных угроз на поле боя, и крупнокалиберное орудие, которое позволяет подавлять значительную часть оборонительных сооружений или бронетехники противника. Тем более если речь идет о современных танках вроде «Абрамс» или «Леопард» модификации 2А6. То количество танков, которое называл Залужный, может использоваться для наступления достаточно эффективно по крайней мере на одном из направлений.

Украина использовала гранатометы, чтобы взрывать российские танки в начале войны. Насколько уязвимы немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы»?

— С утверждением, что российские танки взрывали гранатометами, можно поспорить. Значительная часть танков, которые Россия потеряла, были просто оставлены на поле боя. Большую роль сыграл недостаток топлива и проблема с логистикой во время российского наступления. Танки, которые оставались заглушенными и не имели возможности двигаться без топлива, становились уязвимыми для украинской артиллерии и противотанковых комплексов.

Если [Украине] удастся построить логистические цепочки, то маневренность танков может спасать их от ударов противника. «Леопард» и «Абрамс» менее уязвимы перед российскими дронами типа «Ланцет» (дроны, которые способны кружить в воздухе, отслеживая цель, и атаковать, пикируя на нее. — Прим. «Холода»).

Предполагается, что вместе с танками будет выступать пехота, тоже на современных боевых машинах вроде «Брэдли» или «Мардеров» (бронемашины, разработанные для перевозки и поддержки пехоты и разведки. — Прим. «Холода»). Они будут помогать бороться с противотанковыми ракетными комплексами.

О передаче Украине танков сообщили 24 января, в день, когда исполнилось 11 месяцев с начала войны. В этом есть какой-то символизм?

— Не думаю. Скорее всего, к руководителям стран НАТО пришло понимание, что Украине нужно победить именно военным путем. Не только отразить российское наступление, но и обеспечить собственные наступательные действия и освобождение захваченных территорий. Думаю, что это понимание помогло изменить ситуацию по поставкам вооружения.

Какой вы можете сделать прогноз на ближайшее время на фронте?

— Россияне могут попытаться продвинуться вперед поскорее, пока Украине не поступили современные танки. Мы уже видим попытки наступательных действий на Запорожском направлении.

Украинцы тоже могут попытаться развить наступление. Они знают, что возможные потери в бронетехнике будет в ближайшее время восполнены поставками Запада. Можно предполагать, что действия на фронте активизируются в ближайшее время. Обе стороны будут пытаться развивать наступательные действия для того, чтобы перехватить инициативу.