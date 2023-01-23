Акции в поддержку Навального по всему миру и массовое убийство в Калифорнии. Главные новости минувших выходных

В десятках городов по всему миру прошли акции в поддержку Алексея Навального

Акции приуроченные к годовщине задержания российского оппозиционера в аэропорту Шереметьево в январе 2021 года прошли на пяти континентах планеты. Как правило ,люди с плакатами в поддержку Навального, а также лозунгами за освобождение политзаключенных и против войны шли к зданиям российских посольств.

В частности, такие акции прошли в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Сиднее и большинстве европейских столиц.

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Десять человек погибли и еще десять получили ранения. На следующий день Подозреваемого нашли мертвым в белом фургоне в городе Торранс примерно в 50 километрах от места происшествия. Вероятно он совершил самоубийство.

Предположительно, стрелком оказался 72-летний Хуу Кан Тран, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти. Внутри фургона полицейские нашли пистолет и другие улики.

Как заявили в местной полиции, мотивы преступника по-прежнему неизвестны, поэтому правоохранители не могут утверждать, что произошедшее — преступление на почве ненависти, и рассматривают весь спектр версий. Его мотив неизвестен.

В России продолжают появляться стихийные мемориалы в память о погибших от российского удара в Днепре

Как сообщается, места, куда люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки, чтобы почтить память жертв российского обстрела в Днепре появились уже в 17 российских городах от Белгорода до Владивостока.

Как правило, местом очередного стихийного мемориала становится памятник украинскому деятелю культуры или местный мемориал в память о жертвах политических репрессий.

Так, например, в Москве люди приходят почтить память погибших в Днепре к памятнику поэтессе Лесе Украинке, а в Санкт-Петербурге к памятнику писателю Тарасу Шевченко. В некоторых городах коммунальщики пробовали убирать принесенные людьми цветы, а полицейские даже задерживать скорбящих, однако не помогло и стихийные мемориалы появлялись вновь.

14 января российская крылатая ракета Х-22 попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, полностью уничтожив два подъезда. В результате, по официальным данным погибли 46 человек, в том числе шестеро детей.

В Москве на крышах высотных зданий разместили мобильные комплексы ПВО

В частности, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С1» были замечены на крышах здания ГУВД Москвы на Петровке, здания Минобороны на Фрунзенской набережной и многоэтажного дома в Тетеринском переулке.

В Госдуме распространившиеся в сети фото и видео подъема комплексов ПВО на крыши зданий в столице назвали фейками и монтажом, а пресс-секретарь президента переадресовал вопросы по поводу развертывания ПВО в черте города в Минобороны. Там, в свою очередь, эти сообщения никак не комментировали.

Как утверждают в американском Институте изучения войны (ISW), появление на всеобщем обозрении в столице комплексов ПВО — часть информационной кампании российских властей. «Кремль прикладывает большие усилия, чтобы представить в глазах россиян свое вторжение в Украину, как экзистенциальную войну с Западом», — говорится в сводке.

В свою очередь, американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, напротив, утверждает, что в Москве опасаются ударов украинских беспилотников. В частности, таких, какие ударили по военным аэродромам под Саратовом и Рязанью в конце прошлого года.

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