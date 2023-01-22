Десять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии во время празднования китайского Нового года

В пригороде Лос-Анджелеса во время празднования китайского Нового года неизвестный начал стрелять в танцевальной студии. Десять человек погибли и еще десять получили ранения. Об этом пишет газета Los Angeles Times, ссылаясь на капитана местной полиции Эндрю Мейера.

По его словам, прибывшие полицейские обнаружили многочисленных пострадавших. Десять из них погибли на месте, еще десять были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в субботу в 22 часа по местному времени. К утру воскресенья стрелявший так и не был задержан. О нем известно лишь, что это мужчина. При этом полиция не публиковала даже словесного описания преступника.

В то же время Los Angeles Times, ссылаясь на очевидцев, пишет, что стрелок был вооружен полуавтоматическим пистолетом, а также у него был запас патронов.

В полиции заявили, что ничего не знают о мотивах стрелявшего и поэтому не могут утверждать, что произошедшее — преступление на почве ненависти. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что расследовать обстоятельства стрельбы будет ФБР.

Источник: Los Angeles Times

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