ПВО на крышах Москвы появилось, чтобы запугать россиян — ISW

Российские власти разместили мобильные комплексы ПВО на крышах высотных зданий в Москве, чтобы создать у россиян чувство грозящей им опасности. Об этом в очередной сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, появление на всеобщем обозрении в столице комплексов ПВО — часть информационной кампании российских властей. «Кремль прикладывает большие усилия, чтобы представить в глазах россиян свое вторжение в Украину, как экзистенциальную войну с Западом», — говорится в сводке.

В свою очередь, американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, напротив, утверждает, что в Москве опасаются ударов украинских беспилотников. В частности, таких, какие ударили по военным аэродромам под Саратовом и Рязанью в конце прошлого года.

Фотографии и видео установки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1» распространились в сети 19 и 20 января. На них видно, что мобильные комплексы с помощью подъемных кранов поднимают на крыши высотных зданий в Москве. В частности, в Тетеринском переулке и на Фрунзенской набережной.

В Госдуме эти кадры назвали фейками и монтажем, а пресс-секретарь президента переадресовал вопросы по поводу развертывания ПВО в черте города в Минобороны. Там, в свою очередь, эти сообщения никак не комментировали.

Источники: ISW, Bloomberg

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