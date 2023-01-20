14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре — на данный момент известно о 46 погибших. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицает. По его словам, ракетные удары наносят «только по военным целям: очевидным или замаскированным». В официальном телеграм-канале Минобороны нет упоминания Днепра ни 14 января, ни в последующие несколько дней. Это уже не первый раз, когда российское военное ведомство ничего не говорит о попадании российских снарядов в жилые дома или утверждает, что мирные жители не пострадали, а были уничтожены энергетические объекты. «Холод» собрал несколько случаев, когда российское ведомство отрицало уничтожение гражданских объектов, и рассказывает о тех, когда реакция была другой (но не признанием ударов по мирным жителям).

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29 июня 2022 года российская ракета попала в пятиэтажный дом в Николаеве — погибли шесть человек. По версии Минобороны, в этот день был уничтожен не жилой дом, а склады боеприпасов и вооружения.

Вечером 9 июля российская армия нанесла ракетный удар по пятиэтажному общежитию в городе Часов Яр и повредила жилой дом рядом с ним. В результате погибло 48 человек, включая девятилетнего ребенка. Через два дня Минобороны отчиталось, что «высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр [самопровозглашенной] Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ». В результате удара якобы было уничтожено «около 300 националистов».

При этом на следующий день анонимный источник из силовых структур фактически подтвердил ТАСС, что российская армия атаковала «два жилых дома». Но уточнил, что в них располагались украинские военные и что из-под обломков достают их тела, а мирные жители якобы не пострадали. Газета The New York Times со ссылкой на очевидцев писала, что за два дня до удара в общежитие действительно поселились украинские военнослужащие, но только двое из них погибли под завалами. Остальные погибшие — мирные жители.

Утром 14 июля российская армия обстреляла ракетами Винницу — по официальным данным украинского правительства, было разрушено 55 жилых домов, медицинский центр и Дом офицеров. Погибли 28 человек, включая трех детей. Минобороны России прокомментировало это только спустя сутки, утверждая, что «высокоточные удары» разрушили Дом офицеров, где «проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений». Несмотря на многочисленные фотосвидетельства разбомбленных гражданских объектов, российское ведомство не упомянуло ни удар по жилым домам, ни погибших мирных жителей, а прогосударственное издание RT поддерживало эту позицию, делая акцент на кадрах разрушенного Дома офицеров.

11 ноября, когда российская ракета ударила по жилому дому в Николаеве, погибли девять человек. Но в сводках Минобороны сообщалось, что «в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ».

Периодически Минобороны вообще не комментирует уничтожение жилых домов российскими ракетами

В некоторых случаях Минобороны игнорировало в своих сводках населенные пункты, где российскими ракетами были разбомблены жилые дома. То есть даже не говорилось об уничтоженных складах боеприпасов или других военных объектах.

17 октября дроны-камикадзе обстреляли Киев, один из снарядов попал в жилой дом — по словам мэра города Виталия Кличко, погибли четыре человека. При этом ни в этот, ни на следующий день в сводке дня российского Минобороны Киев даже не упоминался: там только отчитались об ударах «по объектам военного управления и системы энергетики Украины».

Минобороны также проигнорировало удары по жилому дому в городе Вольнянск Запорожской области 17 ноября — тогда погибли 10 человек. В официальном канале ведомство вообще не упомянуло Вольнянск ни в этот день, ни на следующий. Сообщалось только, что в городе Запорожье ракеты уничтожили «цеха научно-производственного комплекса “Искра”, в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня».

Так же произошло и в случае с Вышгородом, где 23 ноября в результате удара по жилому дому погибли семь человек, и Кривом Роге, где погибли пять человек.

Похожая ситуация и с обстрелом центра Херсона 24 декабря: ракеты повредили объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, административные здания и автотранспорт — как минимум 16 человек погибли. Это никак не упомянуто в официальном телеграме ведомства, зато в прогосударственных СМИ назвали обстрел «чудовищным преступлением» Киева. Иногда так делало и само Минобороны.

Несколько раз Минобороны обвинило ВСУ в подрыве гражданских объектов «с целью провокации»

15 ноября российская армия в очередной раз обстреляла Киев: ракеты попали в жилые дома и минимум один человек погиб. На следующий день в телеграм-канале Минобороны вышел пост, в котором ведомство отрицало, что наносило удары. В разрушении жилых домов оно обвинило самих украинских военных: «Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны».

Это не единичный случай, когда Минобороны утверждало, что удары по жилым домам нанесли ВСУ, а новости о бомбардировке российскими ракетами называли провокациями. В ночь 1 июля три ракеты Х-22 попали в девятиэтажный жилой дом и здания базы отдыха в Одесской области: погибли 22 человека, включая 12-летнего мальчика. Вечером 1 июля Минобороны опубликовало заявление о том, что готовится провокация «с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних)». Ведомство утверждало, что для этого в Сергеевку доставили иностранных журналистов и представителей ЮНИСЕФ, а администрация Одесской области организовала «инсценировку поражения социального объекта» c массовкой, состоящей из российских активистов, которым заплатят 500 долларов.

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20 августа российские войска обстреляли жилой дом в Вознесенске — были тяжело ранены четверо детей. Тогда Минобороны заявило, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, не предупредив об этом местных жителей. По версии российского ведомства, украинские «боевики» планировали взорвать мост и «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры». Удар по жилому дому Минобороны не прокомментировало.

Минобороны говорит, что пользуется высокоточным оружием. Но это не так

Во многих итоговых сводках Минобороны пишет о том, что уничтожает цели «высокоточным оружием». При этом, по официальным данным ВСУ, жилой дом в Днепре был уничтожен ракетой X-22. Ее спроектировали еще в 1960-е годы в СССР. X-22 предназначалась для попадания в авианосцы.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал Х-22 ракетами низкой точности: «У Х-22 круговое отклонение — 300 метров, но существует лишь 50% вероятность, что ракета попадает в заданный круг. Остальные 50% — это то, что она попадет в круг диаметром в два километра. Она так летит, потому что так настроены ее тактико-технические данные».

Об этом же говорил и российский военный эксперт Павел Лузин: «Это ракета, которая наводится на авианосец. На огромную груду железа, металла, стали, на то, что видно головке самонаведения. Эта ракета в основном предполагалась в ядерном исполнении. Плюс-минус 200-300 метров — какая, в общем-то, разница?!».

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что у украинской армии уже давно нет на вооружении ракет Х-22. В 1990-е годы Украина передала России сотни ракет этого типа в качестве уплаты внешнего долга, остальные были утилизированы.

По данным украинского командования, российские военные неоднократно стреляли в гражданские объекты ракетой X-22. Например, ракеты этого типа попали в торговые центры в Кременчуге (21 погибший) и, предположительно, в торговый центр в селе Фонтанка и Дом культуры в городе Лозовая Харьковской области.

По словам Юрия Игната, ракеты Х-22 (и их более точная модификация Х-32) также использовались для массированной атаки на Украину 29 декабря. Кроме того, он рассказал, что Россия использует зенитные ракеты С-300 для удара по прифронтовым городам: такие ракеты предназначены для уничтожения воздушных целей. Игнат рассказал, что украинская ПВО не успевает их сбить, потому что они относятся к типу высокоскоростных.

По официальным данным ВСУ, всего по Украине за утро 29 декабря было выпущено около 69 ракет (в том числе С-300), 54 из которых ПВО удалось сбить. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о трех пострадавших в тот день, в их числе 14-летняя девочка. Обломки ракет повредили два жилых дома, промышленное предприятие и детскую площадку. Проверить информацию российского Минобороны о том, что в каких-то из упомянутых в тексте зданий были украинские военные, в условиях войны невозможно.