Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что информацию о готовящемся нападении России на Украину руководитель украинской разведки Кирилл Буданов получил от финансиста Дениса Киреева. Спустя восемь дней после начала войны он погиб: его тело нашли после того, как сотрудники СБУ увезли Киреева в неизвестном направлении. Рассказываем, что о нем известно.

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Не смог бы смотреть самому себе в глаза

45-летний Денис Киреев родился в Киеве. Он работал в банках — например, в Credit Lyonnais, Citibank, «Ощадбанк», ING, Rabobank — и знал украинский, русский, французский и английский языки.

Близкие говорят, что в 2003 году, когда родственник Киреева стал заместителем начальника СБУ, у него самого появился интерес к разведке. А весной 2021 года его завербовал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов: он планировал внедрить Киреева в российскую военную разведслужбу. По словам Буданова, у Киреева были необходимые знакомства, в том числе и с «очень влиятельными людьми», что могло ему помочь узнавать о планах России.

Киреев согласился на предложение Буданова. Тогда группа безопасности стала возить Киреева в Харьков, где они вместе с другим сотрудником украинской разведки пересекали границу с Россией. Обо всей полученной информации Киреев докладывал Буданову.

Впервые о планируемом вторжении Денис Киреев узнал из своих источников в 2021 году. По словам Буданова, именно Киреев первый забил тревогу в Украине. После полученной информации за неделю до начала войны Киреев отменил ежегодный отпуск. По словам жены, если бы он этого не сделал, то «не смог бы смотреть самому себе в глаза».

Если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят

Днем 23 февраля Киреев передал Буданову свежие разведданные: Путин отдал приказ о вторжении в Украину, которое должно начаться ранним утром. Киреев даже знал место вторжения — аэропорт Антонов в 25 километрах от Киева. Эта информация помогла выиграть время и перебросить войска, чтобы дать отпор российской армии. «Если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят», — сказал Буданов журналистам.

После неудачной попытки быстрого захвата стороны договорились о переговорах в Беларуси, которые начались 28 февраля. Киреев был в составе делегации со стороны Украины. Буданов предполагал, что связи Киреева помогут выиграть еще больше времени на развертывание украинской обороны. Но после появления Киреева на переговорах стала очевидна его связь со спецслужбами Украины. По словам Буданова, украинская сторона «пошла на риск».

Российская делегация (слева) и украинская делегация (справа) в Беларуси. Киреев справа на заднем плане

Фото: Сергей Холодилин / БелТА / EPA / Scanpix

Ночью перед вторым раундом переговоров, которые должны были состояться 3 марта 2022 года, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что руководитель хочет с ним личной встречи.

В день переговоров Киреев вместе с агентами военной разведки и охраной отправился на Киевский вокзал. По дороге его машину перехватили микроавтобусы СБУ. Охрану Киреева разоружили, а его самого увезли в неизвестном направлении. Через полтора часа сотрудников военной разведки вызвали к месту, где нашли тело Киреева.

После публикации The Wall Street Journal советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киреев точно не был агентом России, а его убийство Киреева «связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами» страны. «Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал он.

Киреев же был посмертно награжден медалью за «исключительный долг в защите государственного суверенитета и безопасности государства». Его похоронили на Байковом кладбище — рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины.