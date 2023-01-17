Правительство Казахстана ужесточило правила въезда и пребывания в стране некоторых иностранцев. С 27 января гражданам стран-членов Евразийского экономического союза — России, Беларуси, Армении и Кыргызстана — можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. «Холод» вместе с научным сотрудником Фонда Карнеги Темуром Умаровым объясняет, есть ли в этом политический подтекст и как россиянам легализоваться в Казахстане, когда решение вступит в силу.

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В чем суть изменений?

«Визаран» — это короткая поездка за пределы страны и обратно для «обнуления» разрешенного количества дней пребывания. Раньше граждане стран-членов ЕАЭС, в том числе россияне, могли находиться в Казахстане до 90 дней, пересечь границу и вернуться обратно. После чего отсчет в 90 дней начинался заново.

Новые правила, объявленные правительством Казахстана 17 января, вводят существенное ограничение — теперь «обнулять» свой срок пребывания в стране так легко не получится.

Изменения в законе не распространяются на людей, которые приехали в Казахстан по визе или оформили разрешение на временное проживание. Для них срок пребывания в стране ограничивается сроком действия этих документов.

Гражданам других стран, которые не входят в ЕАЭС и которым не нужна виза в Казахстан, можно находиться в стране не более 30 дней после пересечения границы и суммарно не более 90 дней в течение полугода.

Что теперь делать россиянам, которые переехали в Казахстан?

Россияне, которые уже сейчас находятся в Казахстане, могут «обнулить» свой срок пребывания, если успеют выехать до 27 января. В таком случае новый срок пребывания в 90 дней начнет отсчитываться со дня въезда.

Чтобы легально оставаться в Казахстане более 90 дней, гражданам России теперь нужно будет оформлять разрешение на временное проживание (РВП). РВП можно оформить, подтвердив одну из целей пребывания:

воссоединение с семьей (необходим документ, подтверждающий семейные отношения с родственником, постоянно проживающим в Казахстане);

(необходим документ, подтверждающий семейные отношения с родственником, постоянно проживающим в Казахстане); работа на местную компанию (необходим трудовой договор от организации, зарегистрированной в Казахстане);

(необходим трудовой договор от организации, зарегистрированной в Казахстане); лечение (необходимы документы от медицинской организации);

(необходимы документы от медицинской организации); учеба (необходимо ходатайство учебного заведения Казахстана);

(необходимо ходатайство учебного заведения Казахстана); миссионерская деятельность (направлена на распространение какой-либо веры в Казахстане; чтобы получить разрешение на такую деятельность, надо зарегистрироваться в местном исполнительном органе в сфере религиозной деятельности);

(направлена на распространение какой-либо веры в Казахстане; чтобы получить разрешение на такую деятельность, надо зарегистрироваться в местном исполнительном органе в сфере религиозной деятельности); бизнес-иммиграция (для тех, кто официально осуществляет предпринимательскую деятельность в Казахстане или является акционером местной компании).

Подробную информацию о необходимых документах для получения РВП можно найти на официальном сайте «Цифровой Казахстан».

Что будет, если нарушить срок пребывания?

За нарушение сроков пребывания в Казахстане предусмотрена административная ответственность вплоть до выдворения из страны с закрытием въезда на пять лет. Как говорит исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы Казахстана Аслан Аталыков, в 2022 году к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 60 тысяч иностранцев. Россиян среди них четыре тысячи.

Людям, которые не оформят разрешение на временное пребывание и останутся в Казахстане больше чем на 90 дней, грозит административная ответственность.

если вы не выехали в течение трех суток после окончания легального срока пребывания — вы получите предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток — штраф 34500 тенге (около 5100 рублей);

свыше пяти до истечения 10 суток — штраф 51750 тенге (около 7700 рублей);

свыше 10 суток — штраф 86250 тенге (около 12800 рублей) или депортация из страны.

Почему изменения ввели именно сейчас?

Научный сотрудник Фонда Карнеги Темур Умаров считает, что сейчас принимаются решения, которые были запланированы уже давно. Это касается не только миграционных правил. Обновление законодательства случилось с наступлением нового календарного года — это не связано ни с какими конкретными событиями.

«Казахстан хочет, чтобы как можно меньше людей использовали его территорию и экономику как временную зону пребывания. Власти заинтересованы в том, чтобы приехавшие люди оставались, легализовывались и участвовали в развитии страны», — говорит Умаров.

По оценке исполняющего обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслана Аталыкова, в 2022 году в Казахстан въехали 2,9 миллиона россиян. Из них 406 тысяч россиян въехало в сентябре, причем большая часть с 21 по 30 числа (после объявления в России мобилизации).