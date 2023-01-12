Фонды BY_help и BYSOL начали работу в 2017 и в 2020 году соответственно: они собирали деньги для белорусов, пострадавших от насилия со стороны силовиков и попавших под политическое преследование. В конце 2021 года власти Беларуси признали оба фонда «экстремистскими формированиями». А недавно КГБ отправил в IT-компании списки людей, якобы донативших в эти фонды в 2020–2021 годах — тогда, когда они еще не были вне закона. Как силовикам удалось отследить тех, кто отправлял деньги, и что им предлагают вместо срока? «Холод» рассказывает по белорусским источникам.

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Что за списки появились в Беларуси и почему туда попали айтишники

В последние недели в IT-компании, которые входят в Парк высоких технологий (IT-кластер со специальными льготными условиями; государство имеет на него большое влияние) приходят списки их сотрудников, якобы донативших в фонды BY_help и BYSOL. Оба фонда признаны «экстремистскими формированиями» — это значит, что человек, отправивший деньги в такую организацию, может оказаться за решеткой на пять лет. Получается, что многие айтишники оказались в опасности: по словам источника dev.by, только из одной компании в списке оказались сотни человек.

Как пишет «Наша Ніва», ссылаясь на источник в ПВТ, его глава Всеволод Янчевский «придумал хитрый ход». Он якобы «договорился с КГБ», что сажать за решетку донативших в фонды не будут: сфера IT и так пережила много потрясений за последние два года, потеряв ведущие кадры и компании. А если тысячи людей поймут, что над ними висит угроза реального срока, случится массовая волна эмиграции. Вместо уголовного преследования, рассказывает «Наша Ніва», силовики заставляют сотрудников IT-компании, которые попали в список, перевести сумму их доната в фонды на указанные государством счета — но уже в десятикратном размере. Что будет с теми, кто платить откажется, пока неизвестно.

Еще часть сотрудников, попавших в списки, зовут на разговоры в КГБ. «Мы настоятельно рекомендуем покинуть страну тем, кого вызывают на “беседу”. Никто не знает, чем она закончится конкретно для вас, — написал глава фонда BYSOL Андрей Стрижак в своем телеграм-канале. — Донатили нам десятки тысяч человек, но пройтись решили именно в ПВТ. Потому что у айтишников есть деньги».

Как отслеживали платежи айтишников из списка

Стрижак исключает утечку информации о донативших людях из баз данных фонда и говорит, что в списки КГБ могли попасть люди, отправившие деньги с карт белорусских банков. Переводы, поступившие с зарубежных карт, белорусские власти проконтролировать не могли.

Издание «Наша Ніва» выяснило, что белорусские банки получили соответствующий запрос со стороны КГБ и дали спецслужбам информацию о платежах с белорусских карт в компанию Facebook, начиная с августа 2020 года. А фонды BYSOL и BY_help собирали деньги именно на этой площадке.

При этом ни банки, ни КГБ не могут увидеть, на что конкретно пошли деньги, отправленные в Facebook. У компании есть много платных сервисов: игры, приложения, товары в Facebook Marketplace. Но оказалось, что в профиле пользователя соцсети есть раздел, который позволяет видеть все платежи в аккаунте. По версии издания «Наша Ніва», именно поэтому айтишников стали вызывать в КГБ: там их просят открыть и показать свой аккаунт в Facebook, если точнее — вкладку Facebook Pay.

В этом разделе сохраняются данные про все платежи пользователя и удалить их оттуда невозможно — такой опции не существует. Получается, чтобы «замести следы», нужно удалить весь аккаунт.

В чем проблема, если можно удалить аккаунт

Удаление аккаунта в белорусских реалиях вряд ли спасет донатившего в фонды человека.

Спецслужбы все еще будут видеть факт перевода денег с карты белорусского банка в Facebook. И так как в 2020 году был всплеск донатов в фонды, силовики все равно могут потребовать объяснений, что же вы оплачивали на самом деле и почему решили удалить свой профиль.

Есть те, кто уже ходили в КГБ: якобы все было «доброжелательно»

11 января издание dev.by опубликовало истории двух директоров небольших IT-компаний, которые являются резидентами ПВТ, Марии и Юрия (имена собеседников изменены). По их словам, они уже сходили в КГБ 27 декабря и 10 января соответственно. Издание dev.by подтвердило их личности, но подчеркивает, что не может проверить мотивы их обращений в редакцию.

«Мне стало известно, что у КГБ есть информация о том, что я и некоторые сотрудники компании делали донаты в фонды BYSOL и BY_help. Мне дали контакт сотрудника КГБ, я созвонился, он предложил встречу», — сказал Юрий редакции dev.by. Мария же, по ее словам, обратилась к юристам, которые подтвердили ей, что можно освободиться от уголовной ответственности.

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И Юрий, и Мария рассказали, что разговор в КГБ был без давления и «доброжелательный». В результате оба директора сделали «благотворительный взнос» в государственные организации — ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов» и «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями». Их они выбрали сами: как пишет dev.by, в КГБ предложили разные «детские дома, хосписы, специальные школы и схожие учреждения». Какие именно суммы перечислили Юрий и Мария, в тексте не говорится.

После разговора в КГБ Марии якобы выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против нее, но она отказалась показать этот документ журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.

Юрий и Мария утверждают, что уговорили своих подчиненных поступить так же, как и они.