Что россияне спрашивают у астрологов и тарологов, пока идет война?

После начала войны некоторые идут к астрологам и тарологам, чтобы задать интересующие их вопросы не только о своей жизни, но и о войне. «Холод» поговорил с астрологом Надин и эзотериком Анной о том, как в этом году изменились запросы их клиентов.

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Редакция «Холода» не пропагандирует эзотерические практики и обращает внимание, что астрология не является научным знанием.

Раньше россиян интересовало будущее их отношений и финансы. Но в 2022 стали задавать и другие вопросы

Типичные запросы клиентов астрологов и тарологов — узнать больше о романтических отношениях, рождении детей и финансах. Иногда люди просят сделать расклады о ходе судебных дел, говорит эзотерик Анна.

Астролог Надин говорит, что чаще всего клиенты просят ее составить натальную карту, чтобы найти свое предназначение в мире. По ее словам, к ней также приходят с вопросами об отношениях, семье, карьере. Спрашивают и насчет открытия собственного бизнеса.

Надин: «Я ведический астролог из Москвы, консультирую с 2017 года. Рассказываю клиентам об их будущем и предназначении, используя натальные карты».

Анна: «Я эзотерик-эксперт, делаю расклады таро уже 28 лет. Живу в Екатеринбурге, но есть клиенты по всему миру».

Однако в 2022 году, по словам Анны и Надин, их клиенты стали намного чаще, чем обычно, спрашивать о политической ситуации в мире и России, эмиграции и инвестициях.

Тема денег все еще актуальна. Но появились и запросы на политические расклады

«Россиян не перестали волновать финансовые вопросы: стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту, увольняться с работы и начинать свой бизнес, покупать недвижимость», — рассказывает Надин.

Также после начала войны клиенты спрашивали про курсы валют: рубля, евро, доллара. И в декабре 2022-го клиенты все еще очень часто задают вопросы о финансах и инвестициях, рассказывают Надин и Анна.

Клиенты Надин часто спрашивали ее и о развитии войны между Россией и Украиной. «Я смотрела натальные карты обеих стран — тяжелый период идет до середины 2025 года. Натальная карта страны рассчитывается по времени ее официального провозглашения — это время ее “рождения”. Клиентов интересуют и натальные карты президентов Америки, России, Украины, потому что от силы, мудрости и персональных периодов правителя зависит и судьба страны», — говорит она. По ее словам, иногда людей раздражает, что президент, который им не нравится, по своей натальной карте сильный. «У меня пару раз пытались спросить дату смерти Путина, но астрология не предсказывает будущее, — говорит Надин. — Я не могу предугадать смерть».

У таролога Анны тоже стали чаще просить расклады о развитии ситуации в мире, но она отказалась от таких запросов с самого начала войны. «Это всегда вызывает много споров, — говорит она. — Много людей наверняка будут не согласны с моими раскладами, поэтому я за такие прогнозы не берусь».

Мобилизация тоже отразилась на запросах россиян. Теперь некоторым хочется получить защиту от призыва

После начала мобилизации в России у Анны стали спрашивать о том, мобилизуют человека или нет, и просить поставить на людей защиту от призыва.

К Надин тоже приходили с похожими просьбами. По ее словам, пик таких запросов пришелся на весну, когда война только началась, и осень, когда в России объявили мобилизацию. За консультациями приходили как россияне, так и украинцы.

Анна говорит, что ей тоже задавали больше вопросов о политике весной (сразу после начала войны) и осенью (после объявления мобилизации).

Вопросы об эмиграции волнуют и украинцев, и россиян. Люди пытаются найти ответ, куда им двигаться на новом месте

Стали больше спрашивать и про эмиграцию, говорят Надин и Анна. Сразу после начала войны украинцы стали спрашивать у Надин о том, в какую страну лучше переезжать. «Если кто-то решал остаться — мы смотрели, как они могут нести пользу своей стране. Если люди начинали новую жизнь на новом месте, им нужны были подсказки планет, куда двигаться», — рассказывает она.

Во второй половине сентября с запросами об эмиграции стали приходить и россияне. «У каждого все индивидуально — кому-то я рекомендую оставаться в России: люди открывают бизнес, выходят замуж, беременеют, продолжают жить», — говорит Надин. Она отмечает, что запросы об эмиграции были по-прежнему популярны в ноябре и декабре: некоторые медленно решаются на этот шаг и пытаются найти ответы у астрологов.

К Анне тоже приходило много клиентов с запросами об эмиграции: спрашивали, какую страну выбрать и получится ли устроиться на новом месте. Чаще всего ее об этом спрашивали, как и Надин, после начала войны и объявления мобилизации. «Люди не знали, что делать, куда бежать, долго ли это продлится», — говорит она.

Россияне также спрашивают о судьбе близких в группах «ВКонтакте»

Во «Вконтакте» есть несколько десятков групп, в которых люди могут попросить сделать для них бесплатный расклад на таро или других картах. Как правило, пользователь публикует пост с вопросом, фотографией и датой рождения себя или человека, о котором спрашивает. Гадалки отвечают не на все просьбы: выбирают по своему усмотрению.

Запросы, связанные с войной в Украине, появились и в подобных группах. При этом самыми популярными остаются запросы об отношениях и личной жизни: им посвящены почти все посты в десятках подобных групп во «Вконтакте».

В сентябре и октябре от российских пользователей появилось много вопросов о том, мобилизуют ли человека и вернется ли он домой живым. Некоторые спрашивают, жив ли человек и почему не выходит на связь. Кто-то пытается узнать, когда закончится война и придется ли уезжать из страны из-за нее. В декабре такие вопросы все еще задают, хотя намного реже.