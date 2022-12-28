Еще в конце октября в соцсетях появилось видео с пленными из Белгородской области. Среди них оказался украинец Михаил Найденко, который до 2017 года служил линейным пограничником в Украине, а в 2022 приехал воевать в Луганскую область — уже в составе российской армии. В конце декабря украинский блогер Владимир Золкин опубликовал разговор с ним. «Холод» пересказывает историю военнопленного Найденко с его слов.

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Стоял на линии обороны на стороне Украины

Михаил Найденко, которому сейчас 35 лет, родился в поселке Краснополье Сумской области в Украине меньше чем в 20 километрах от границы с Россией. После окончания поселковой школы Найденко поступил в Сумской национальный аграрный университет, где выучился на экономиста. В 2013 году Найденко стал пограничником и до 2017 года служил на границе с Россией.

В апреле 2014 года Россия начала военные действия в Донбассе: были захвачены административные здания в Донецке, Луганске, Харькове, Славянске и других украинских городах. Тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. Так появилась «зона АТО», состоящая в том числе из территорий Донецкой и Луганской областей.

Михаил Найденко как раз служил в «зоне АТО», но, по его словам, «не воевал, а стоял на линии обороны». Он был на стороне ВСУ, а противниками были ополченцы из самопровозглашенной ЛНР, которые, как он говорит, «решили отсоединиться от Украины». Почему и как они «решили отсоединиться», Найденко не интересовался: «был человек военный», послали в «зону АТО» — пошел служить.

Получил российское гражданство, но сохранил украинский паспорт

В 2017 году Найденко уволился со службы, потому что хотел больше заниматься семьей, а времени на это у него, как у военнослужащего, не хватало. Следующие два года, по его рассказу, он «подрабатывал на двух работах, неофициально», а в 2019 году вместе с женой Анной и на сыном решил переехать в российский Белгород, который находится в 120 километрах езды от украинского села Краснополье, где Найденко родился и вырос. В поселке, как он рассказал, «ничего не было», а в России была «перспектива с работой».

В Белгороде семья сняла квартиру, сын пошел в детский сад, а сам Найденко устроился в магазин обуви кладовщиком. Летом 2021 года он, как и члены его семьи, получил российский паспорт. Украинское гражданство, по словам Найденко, «должно было аннулироваться», но в Украине о получении паспорта гражданина России он никому не сообщил и украинский паспорт оставил при себе. Так получилось, что у Найденко стало два гражданства.

Боялся попасть в тюрьму и поехал воевать с Украиной

Когда началась война, Найденко, по его словам, было страшно, что идут боевые действия. Его родители, которые по-прежнему живут в приграничной Сумской области в селе Краснополье, «были в шоке» от того, что идут ракетные обстрелы. На видео у Найденко спрашивали, почему он не пытался вернуться в Украину и защищать своих родителей. Тот ответил: «Не знал, что делать».

В феврале 2022 года, еще до вторжения России в Украину, Найденко получил российский военный билет. А 22 сентября, через день после объявления Путиным «частичной мобилизации», Найденко пришла повестка. На следующий день он пришел в военкомат, где, как он говорит, сотрудники сказали ему, что «посадят в тюрьму», если он не отправится служить по повестке. По словам Найденко, он попал в «сложную ситуацию» и якобы не успел ничего сделать для того, чтобы не пойти воевать, так как боялся попасть в тюрьму.

Найденко говорит, что когда пришел в военкомат, то позвонил и рассказал об этом маме — у нее заболело сердце, и она «очень испугалась». С отцом он мобилизацию не обсуждал, а с мамой с того момента больше не связывался. «Просто шоковая ситуация: там [в Краснополье] — родители, там [в Белгороде] — семья, — говорит Найденко в видео. — Если бы не мобилизовали, то, может быть, как-то попытался бы помочь родителям».

Просто хотел жить с семьей нормально

28 сентября в составе роты, где было около 100 человек, Найденко поехал в Луганскую область — именно здесь он раньше служил на стороне Украины. В этот раз Найденко тоже стоял на линии обороны. Ощущения, как он говорит, были «не очень»: видел раненых и «много трупов»; из сотни человек, с которыми он приехал в Луганскую область, 10 погибли и 10 получили ранения.

Спустя месяц нахождения в Украине, в октябре, Найденко и еще 11 человек из его роты попали в плен, когда выходили из окружения под селом Червонопоповка Луганской области. До этого они, по словам Найденко, шесть суток бродили, практически ничего не ели и пили воду из луж.

В плену Найденко сказал, что «просто хотел жить с семьей нормально» и «больше не хочет брать оружие в руки». Предателем Украины Найденко себя не считает. На вопрос о том, украинец он или россиянин, Найденко ответил, что «теперь даже не знает, в каком он статусе».