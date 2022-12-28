В феврале 2022 года Россия начала войну с Украиной. С тех пор россиян, которые ее поддерживают, стало меньше. А после того как Владимир Путин объявил мобилизацию, стало меньше и тех, кто хочет перемен. «Холод» рассказывает, как россияне изменились за этот год.

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Урезали расходы

По сравнению с июлем–сентябрем 2021 года то, на чем россияне экономят, не изменилось. Однако в целом экономить стали больше.

Более 70% россиян реже покупают новую одежду, говорится в исследовании компании NielsenIQ по итогам третьего квартала 2022 года. Например, за тот же период прошлого года траты сократили только 66% граждан.

На развлечениях в прошлом году экономили 63% россиян, а в 2022 году — уже 66%.

Не тратить деньги на еду в общественных местах в 2021 году старались 56% опрошенных, а в этом году — 65%.

При этом на покупке алкоголя россияне предпочитают экономить в последнюю очередь. По данным NielsenIQ, в третьем квартале 2022 года спиртное стали меньше покупать 36% опрошенных.

Впрочем, есть и товары, на которые россияне даже увеличили свои расходы. Это антидепрессанты: за первые девять месяцев 2022-го траты на них увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

Потеряли накопления

Больше 80% опрошенных россиян рассказали в опросе «АльфаСтрахования», что с февраля 2022 года потеряли свои накопления.

По словам 8% опрошенных, они полностью лишились накопленных финансов, 21% признался в потере почти всех сбережений, а 52% — потеряли незначительную их часть. Ничего не потеряли только 19% опрошенных.

Стали сомневаться в необходимости начать войну. Правда, есть нюанс

По данным закрытого опроса Федеральной службы охраны (такие опросы делаются по заказу Кремля для внутреннего пользования), опубликованным «Медузой», в ноябре за продолжение войны выступили 25% россиян. При этом еще в июле 2022 года за войну были 57% граждан.

В ноябре, по данным того же закрытого опроса, мирные переговоры с Украиной поддержали 55% опрошенных, хотя в июле 2022 года таких было всего 32%. Как говорил «Медузе» социолог Григорий Юдин, такие результаты опроса могут быть связаны с объявленной мобилизацией. По его словам, россияне столкнулись с «разрушением повседневности и ощущением опасности», а также «из-за поражений на фронте и отсутствие убедительной теории того, как именно Россия победит», потеряли веру в победу.

При этом на результаты закрытых опросов, выполненных специально для Кремля, ссылаются также Фарида Рустамова и Максим Товкайло. И эти данные несколько отличаются: согласно им число тех, кто хочет продолжать войну, наоборот, выросло — с 61% в апреле до 67% в ноябре. Но респондентов, которые считают, что войну не стоило начинать стало меньше — с 71% в апреле до 60% в ноябре. Такой парадокс объясняют тем, что россияне просто не хотят, чтобы война заканчивалась их поражением.

Меньше хотят перемен

Как следует из результатов опроса «Левада-центра», в России уменьшилось число людей, которые хотят перемен. В сентябре 2022 года 47% опрошенных заявили, что стране нужны «решительные, полномасштабные перемены». В июле 2019 года, когда проводился аналогичный опрос, за перемены выступали больше половины респондентов — 59%.

14% опрошенных в этом году ответили, что самые желаемые перемены для них — повышение уровня жизни. 11% выступили за смену власти, а 10% заявили, что хотят, чтобы Россия закончила военные действия в Украине и приступила к мирным переговорам.

Больше смотрят ютуб

По данным исследовательской компании Mediascope, россияне стали больше смотреть видео на ютубе. С начала года среднее время просмотра в сутки составляло примерно 84 минуты, а в августе выросло до 88 минут.

Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, это связано с «эскапизмом в обществе и усталостью от новостей». Количество россиян, которые хотя бы раз в сутки заходят на ютуб за год тоже выросло: в августе 2022 года их было 48 миллионов человек, а в августе 2021 года — 41,3.

Все так же одобряют деятельность Путина

Поддержка Владимира Путина среди россиян стабильно высока, однако уровень доверия к его деятельности немного упал после объявленной в России мобилизации. В сентябре деятельность Путина одобряли 77%, хотя еще в июне, июле и августе 2022 года его поддерживали 83% россиян.

По данным опроса «Левада-центра» за октябрь 2022 года, уже 79% опрошенных россиян заявили, что в целом одобряют деятельность президента Владимира Путина. Не одобряют ее только 18% россиян, еще 3% — вообще не ответили на вопрос.