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«Золофт» перестанут поставлять в Россию. Ранее сообщалось, что в первой половине 2022 года россияне увеличили траты на антидепрессанты на 70%

14:06 • 28.10.2022

В пресс-службе американского производителя Viatris рассказали, что «Золофт» перестанут поставлять в Россию «в связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта».

В Росздравнадзоре утверждают, что несмотря на это дефицита антидепрессанта в стране нет.

«Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом», — считают в Росздравнадзор.

Ранее в Центре развития перспективных технологий сообщили, что за первые девять месяцев 2022 года россияне увеличили траты на антидепрессанты на 70%. Всего россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов и потратили пять миллиардов рублей. Жители Москвы приобрели 1,3 тысячи упаковок, Санкт-Петербурга — 1,2 тысячи, Московской области — 976, Карелии — 939 и Ростовской области — 909.

Источник: РИА «Новости», ТАСС

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