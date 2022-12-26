Новый удар по военному аэродрому под Саратовом и снежный буран в США. Главные новости минувших выходных

На авиабазе в Энгельсе система ПВО сбила украинский беспилотник. Есть погибшие

По данным Минобороны, в результате падения обломков на авиабазе «Энгельс-2» в ночь на понедельник трое российских военнослужащих погибли. В ведомстве также заявили, что авиационная техника не пострадала,

В начале декабря эта авиабаза уже подвергалась ударам украинских беспилотников. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали.

Российские военные нанесли массированный удар по Херсону

Как заявил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, в общей сложности в выходные российская армия нанесла по Херсонской области 71 удар с использованием ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов.

«Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона — погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома», — сообщил Янушевич.

В результате погибли 16 человек, в том числе трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проводили работы по разминированию территорий. Еще 64 получили ранения различной степени тяжести.

В выходные в США в результате снежного шторма погиб 41 человек

Больше всего жертв в штате Нью-Йорк. Там из-за холодов и снежной бури погибли 12 человек, сообщает NBC. Смертельные случаи также были зафиксированы еще в 11 штатах.

Шторм «Эллиотт», который также обрушился на Канаду начался 21 декабря. В субботу из-за него в США отменили больше трех тысяч авиарейсов.

Кремль запретил провластным СМИ писать о мобилизации

Редакции подконтрольных Кремлю российских СМИ получили указание из администрации президента прекратить публиковать материалы о мобилизации.

По словам сотрудников этих редакций, тема мобилизации теперь под полным запретом. «До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», — рассказал газете The Moscow Times один из них.

В Госдуме предложили повысить налоги для уехавших россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, который предполагает повышение налоговой ставки для россиян, покинувших страну, но продолжающих работать на российские компании удаленно.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект, который ограничивает возможности удаленной работы для сотрудников целого ряда отраслей. Точный перечень предприятий, на которых больше нельзя будет работать удаленно теперь должно определить правительство.

Как говорят в «Единой России», запрет на удаленную работу из-за рубежа точно коснется специалистов, которые работают в оборонной сфере, обеспечении системы безопасности и финансовом секторе.