Володин предложил повысить налоги для россиян, которые уехали из страны 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить льготы и ввести повышенную ставку налогообложения для россиян, которые после начала войны в Украине уехали из страны. По его словам, депутаты уже работают над соответствующим законопроектом.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин в своем телеграм-канале.

На этой неделе стало известно, что «Единая Россия» подготовила законопроект, который ограничивает удаленную работу для налоговых нерезидентов — тех, кто провел в России меньше 183 дней в год. Перечень специальностей, которых это коснется, определит правительство.

По словам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, в списке будут как минимум специалисты, которые работают в оборонной сфере, обеспечении системы безопасности и финансовом секторе.

Минцифры выступило против запрета на удаленку для сотрудников российских ИТ-компаний, которые находятся за рубежом. В министерстве пояснили, что такая мера может привести к снижению темпов развития цифровых платформ.

Источники: Вячеслав Володин, «Ведомости»

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