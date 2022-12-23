Кремль запретил провластным СМИ писать о мобилизации. Совсем

Редакции российских провластных СМИ получили указание из администрации президента прекратить публиковать материалы, касающиеся мобилизации. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники в редакциях нескольких таких изданий.

По их словам, тема мобилизации теперь под полным запретом. «До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», — сказал один из собеседников издания.

В то же время, как отмечает газета, члены фракций системной оппозиции в Госдуме в разговоре с изданием сообщили, что их прекратить комментировать мобилизацию никто не просил.

«Возможно, такое требование есть к „Единой России“. Нам никто ничего такого не запрещал», — отметил неназванный собеседник издания. «Наши комментируют, если их спрашивают», — сообщил источник The Moscow Times в КПРФ.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мобилизации в России. В конце декабря президент Владимир Путин сообщил, что в армию удалось призвать 320 тысяч человек, в том числе 20 тысяч добровольцев. По словам Путина, около 150 тысяч мобилизованных уже направлены в войска, из них каждый второй — на линию фронта.

Несмотря на неоднократные заявления высших лиц государства о завершении мобилизации и отсутствии необходимости в новой, соответствующего указа президент так и не подписал.

21 декабря на коллегии Минобороны Шойгу заявил о необходимости увеличить численность военнослужащих в российской армии на 350 тысяч человек — с 1,15 до 1,5 миллиона человек.

По мнению директора правозащитной организации «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко, реализация предложения Шойгу может привести ко второй волне мобилизации.

«На военной коллегии прозвучали планы минобороны наступать в Украине. Для этого и готовили мобилизованных. Но к лету понадобится пополнение, минобороны потребуются новые солдаты. Чтобы подготовить их, как раз и понадобится три-четыре месяца. Так что новую волну мобилизации могут объявить примерно через месяц — то есть в январе», — заявил Кривенко.

Источник: The Moscow Times

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