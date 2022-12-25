В результате вчерашнего российского удара по Херсону погибли как минимум 16 человек 

В Херсоне в результате российских ударов в субботу погибли 16 человек. Еще 64 получили ранения разной степени тяжести. Всего за минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 71 раз, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома», — написал Янушевич в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что среди погибших были трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые разминировали территории в Бериславском районе.

Украинские военные заняли Херсон 11 ноября, после отступления с правого берега Днепра российской армии. С тех пор российские военные регулярно обстреливают город.

Источник: Ярослав Янушевич

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