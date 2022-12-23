В конце декабря президент Владимир Путин заявил журналистам кремлевского пула, что цель России — «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну». После этого муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием привлечь Путина к уголовной ответственности за распространение «фейков» о российской армии. Это не первый раз, когда Юферев пишет подобные обращения о российских чиновниках и депутатах. «Холод» рассказывает, как на это отреагировали в прошлые разы.

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Проверить высказывания Сергея Миронова

В середине ноября глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил: «“Специальная военная операция” давно закончилась! Идет война». Тогда Никита Юферев написал обращение к Краснову и Колокольцеву, отметив, что Миронова следует привлечь к ответственности за распространение «фейков» про российскую армию: «Он голосовал за эти идиотские законы — пускай их сам соблюдает и отвечает за их нарушение». Ответ на это обращение Юферев пока не публиковал.

Но он уже направлял подобное обращение, когда Сергей Миронов написал в твиттере: «Россия не просто начала войну с империалистами-колонизаторами, Россия вернула русским надежду!». В ответ на это начальник петербургского Центра по противодействию экстремизму МВД Алексей Шабанов сообщил депутату, что проверку проводить не стали, поскольку обращение некорректное, и добавил: «Обращаю ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращения».

Привлечь к ответственности Сергея Кириенко

Выступая на Всероссийском форуме классных руководителей в конце октября, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал: «Мы обязательно выиграем и эту войну: и горячую, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность». Сразу после этого Юферев написал обращение в МВД и Генпрокуратуру, потребовав привлечь Кириенко к ответственности за распространение «фейков» о российской армии.

Спустя полмесяца Юферев получил ответ из МВД. В ведомстве ему сообщили, что провели проверку и нарушения закона в словах Кириенко не нашли.

Отправить Путина в отставку

В сентябре Никита Юферев вместе с коллегами по Совету депутатов приняли обращение к депутатам Госдумы, в котором предложили обвинить Владимира Путина в государственной измене «для отрешения его от должности». Муниципальные депутаты отметили, что война в Украине, которую начал Путин, привела к массовой гибели российских военных, серьезному ущербу для экономики России и расширению НАТО.

Уже на следующий день пятерым из семи проголосовавших за обращение депутатов пришли СМС с требованием явиться в полицию для составления протоколов по статье о «дискредитации» российской армии, среди них был и Никита Юферев. 14 сентября его оштрафовали на 46 тысяч рублей. Кроме него, штраф получили еще четыре депутата.

Спустя несколько дней Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил требование прокуратуры Петербурга разрешить распустить Совет депутатов (решение об этом принимает губернатор). Прокуратура обратилась в суд еще год назад, однако слушания все время переносились. Только после того как депутаты потребовали отставки Путина, суд признал, что муниципальный совет бездействовал три месяца в 2021 году, поэтому может быть распущен. «До конца полномочий два года. Роспуск не быстрая процедура — год-два как раз промучаем в апелляциях. Все это время мы будем депутаты — и проведем не одно заседание Совета», — написал об этом решении суда Юферев.

В середине октября он уехал из России. Заседания Совета теперь проходят по зуму.