Жительница Тюмени написала на асфальте «Нет в***е» — уже больше месяца дело разбирают в суде, чтобы оштрафовать ее за антивоенное высказывание. С начала вторжения в Украину российские власти регулярно утверждали, что это не война, а лишь «спецоперация». При этом и сами чиновники, и приближенные к власти люди называют войну войной, но их за это не наказывают (по крайней мере об этом неизвестно). «Холод» нашел некоторые такие высказывания российских официальных лиц и пропагандистов.

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Дмитрий Рогозин экс-глава «Роскосмоса»

Необходим прямой выход разработчиков туда, где можно испытать технику. Причем не в искусственных условиях. А в условиях боя, РЭБа (радиоэлектронной борьбы. — Прим. «Холода»), обстрела. Фронтовая авиация. Сейчас средства противовоздушной обороны создают такой купол, что мы можем потерять самолет и экипаж. Военный флот. На радаре горит ярким пятном. Это другая война. Нам приходится учиться с колес. Флот и авиация у нас должны быть беспилотными, но обладающими гиперзвуковым оружием.

4 декабря

Дмитрий Медведев экс-президент России, зампредседателя Совета безопасности России

Об этом [волонтерской и благотворительной деятельности] всегда не очень просто говорить, особенно в период, когда наша страна сейчас находится в весьма непростом положении​​​. Идет война. Идет специальная военная операция. И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка.

1 декабря

Константин Малофеев основатель телеканала «Царьград»

Теперь никаких сомнений не должно остаться ни у кого — на Украине идет Священная война. Между добром и злом. Раем и адом. Россией и НАТО.

И как на каждой войне, на ней есть военнопленные. У нас в плену — расписные неоязыческими рунами и сатанинской символикой изуверы. Сытые и довольные. У них — теперь еще и взятые в заложники православные священнослужители, которых они планируют обменять на боевиков-сатанистов и над которыми глумятся и издеваются, заставляя присягнуть укронацистской секте ПЦУ.

1 декабря

Владимир Соловьев ведущий «Соловьев Live», пропагандист

А как можно провести денацификацию и демилитаризацию, если власть на Украине остается той же? Ну вот если тот же Зеленский, который все время что-то кричит. Он просто должен сказать: «Я изменил свои взгляды». Нет, я просто хочу понять. А какой тогда образ будущего у Украины? То есть мы его как видим? Как пожелает украинский народ, как мы говорили? Ну, украинский народ, он Зеленского пожелал. А немецкий народ когда-то Гитлера пожелал. И что дальше? То есть если отойти от расплывчатой формулировки и перейти к тому, что происходит, то идет война с НАТО. На территории Украины.

24 ноября

Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия — За правду»

Специальная военная операция давно закончилась! Идет война. За будущее России и наш суверенитет! Большая часть НАШИХ территорий оккупирована врагом. Нужно делать все для фронта и для победы. Мы предлагаем ввести налоговый вычет для компаний, которые жертвуют на нужды армии.

15 ноября

Рамзан Кадыров Глава Чечни

У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее: признание [самопровозглашенных] ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы.

Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится. А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах.

15 ноября

Мария Захарова Официальный представитель МИД России

На состоявшейся «на полях» мероприятия встрече в формате «Рамштайн» обсуждены планы по подготовке вооруженных формирований Украины к зимней кампании и повышение потенциала киевского режима в области противоракетной и противовоздушной обороны. Брюссель по-прежнему собирается накачивать Украину оружием, настраивать на затяжную войну. То, что это неминуемо приведет к увеличению числа жертв, «коллективный Запад» не волнует. Это одна из их задач.

20 октября

Сергей Лавров Глава МИД России

Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией. До конца марта тогда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты.

11 октября

Андрей Ткачев Протоиерей

Это глупо, по-моему, даже глуповато. Просто юридически термин «война» тянет за собой целый ряд последствий, поэтому с юридический точки зрения да, это военная операция, но по факту это война. И обидно за профнепригодность.

5 октября

Кирилл Патриарх всея Руси

Война, которая сейчас идет на просторах Руси, — это междоусобная брань. И потому так важно, чтобы в результате этой брани не возникла волна ожесточения и отчуждения; чтобы братские народы не разделила непроходимая стена ненависти. И от того, как мы все сегодня будем себя вести по отношению друг к другу, что мы будем просить у Господа в своих молитвах, на что надеяться, будет во многом зависеть не только исход сражений, но и то, что произойдет в результате всего этого.

25 сентября

Евгений Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер»

Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде.

Видео с таким высказыванием было опубликовано в сентябре

Геннадий Зюганов Глава КПРФ

На мой взгляд, за последние два месяца «спецоперация» на Украине и Донбассе превратилась в войну. Эту войну объявили нам американцы, объединенная Европа и натовцы. Они притащили на Украину всю грязь, все оружие и наемников. Они пытаются переломить ситуацию в пользу фашистов, нацистов и бандеровцев. С таким развитием событий ни один нормальный человек в нашей стране согласиться не может.

Но любая война требует ответа. Прежде всего, требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов. Наша партия давно определила эти приоритеты и в области экономики, и в социальной политике, и в науке, и в образовании, и в патриотическом воспитании.

Но в этом бюджете надо выделить особые статьи. Статья номер один: поддержка национальной безопасности. Все, что необходимо для наших офицеров и солдат, необходимо направить. Это война не против Украины. Это война за Украину, украинский народ, мир в Европе. Это война за справедливость на нашей планете.

13 сентября

Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО.

9 апреля