«Холод» рассказывает, как в 2022-м празднование Нового года превратилось в чествование российской армии в Украине.

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Рядом с елками — символы войны

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города проголосовать за формат новогодних праздников на портале «Активный гражданин». По итогам опроса больше половины москвичей выбрали вариант «Сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников “специальной военной операции”».

После этого Собянин заявил, что встречу Нового года москвичи должны посвятить «воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК (оборонно-промышленном комплексе. — Прим. “Холода”), строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома», а от фейерверков и больших концертов нужно воздержаться.

Новый год Москва встретит, как обещал Собянин, «светлой и украшенной». В городе появились новые объекты. Например, перед входом в Парк Горького — инсталляция с буквами Z («Zа победу»), V («Сила v правде») и О («Отважные»). На территории ВДНХ — фраза «Мы вместе», а также инсталляция в виде буквы V, где одна ее часть окрашена в цвета георгиевской ленты, другая — в триколор.

Гирлянда с «врагами народа»

В начале декабря на новогоднюю елку рядом с администрацией Твери кто-то из жителей города повесил гирлянду из бумажных человечков с лицами президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена, Эмманюэля Макрона и артистов Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Максима Галкина. На каждой фигурке были пунктирные линии по краям и надписи «Оторви мне что-нибудь», а на руках и ногах бумажных человечков: «С Новым годом», «Россия правит миром», «Россия лучше всех».

После того как об инциденте написали СМИ, пресс-служба администрации Твери сообщила, что с новогодней елки эту гирлянду убрали.

Сердце с надписью «Мариуполь»

В мае губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Мариуполь и Петербург станут городами-побратимами, а петербургские власти помогут восстанавливать разбомбленный город. В середине декабря в центре Петербурга на Дворцовой площади власти города установили инсталляцию — два сердца с надписями «Санкт-Петербург» и «Мариуполь» — город, который с мая находится под оккупацией российских войск.

Меньше чем через неделю после установки инсталляции на ней появилась надпись «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды». Как сообщили в МВД, ее сделала 17-летняя жительница города. На нее составили протокол за «дискредитацию» российской армии.

Ледяные солдаты

В Чите власти города установили на центральной площади 24 фигуры солдат — часть из льда, часть — из пластика. Целыми солдаты простояли недолго: вскоре одну из ледяных скульптур повредили. Через некоторое время на площади вновь появились пластиковые военные — на этот раз с женщинами и детьми.

Как объяснил губернатор Забайкалья Александр Осипов, люди во время отдыха и развлечений должны видеть и помнить земляков, которые «сейчас отдают свои жизни».

Дед Мороз на БТР

В Белгороде актер в костюме Деда Мороза приехал на новогоднюю елку на БТР. Он пояснил для собравшихся, что в лесу «у него застряли сани», а «на полянке он увидел наших бойцов», и те «спасли его и выделили ему БТР».

«Голубой огонек» с российским военными

Телеканал «Россия-1» собирается показать в новогоднюю ночь традиционное шоу «Голубой огонек», а почетными гостями станут «герои России, прибывшие с передовой “специальной военной операции”». Кроме артистов, которые будут вести шоу, россиян поздравят также «военные корреспонденты» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев — все они работают на ВГТРК.

Колбаса — для праздничного настроения в зоне боевых действий

Мэр башкирского города Сибая Азамат Юлдашбаев и предприниматель Ахат Асылбаев решили сделать колбасу из конины, чтобы подарить ее на Новый год своим «землякам, находящимся в зоне “СВО”». Они вместе забили коня, подготовили мясо, сделали казы (колбаса из конины) и пообещали, что в ближайшее время колбасу отправят на передовую. «Не перестаю благодарить всех неравнодушных, кто не остается в стороне и помогает нашим мобилизованным, — отметил мэр Сибая. — Непростые времена закончатся, а добрые дела запомнятся надолго!».