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На новогодний «Голубой огонек» пригласят военных, вернувшихся из Украины

17:32 • 20.12.2022

Телеканал «Россия 1» в новогоднюю ночь покажет традиционное шоу «Голубой огонек». Почетными гостями программы станут «герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции», сообщили в пресс-службе телеканала. 

Имена военнослужащих, которые примут участие в программе, не называются. 

В этом году вести «Голубой огонек» будут народные артисты Николай Басков и Ангелина Вовк, заслуженная артистка Татьяна Веденеева, а также телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. 

Также с новым годом зрителей телеканала «Россия 1» поздравят военные корреспонденты Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев. 

Источник: ТАСС

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