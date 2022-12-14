Против Савелия Фролова, задержанного в октябре на КПП «Верхний Ларс», возбудили дело о госизмене. Его обвинили в намерении воевать на стороне Украины

21-летний Савелий Фролов, которого в октябре задержали на границе с Грузией на КПП «Верхний Ларс», стал подозреваемым по статье о госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщают адвокаты «Первого отдела». Поправка, позволяющая приравнять «переход на сторону противника» к госизмене, была принята в июле. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Фролов собирался воевать на стороне Украины, вступив в легион «Свобода России», о котором не раз рассказывал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, сейчас живущий в Украине.

Днем 30 октября Савелий Фролов должен был приехать в Грузию. Однако утром он сообщил подруге, что его ждет допрос ФСБ, после чего перестал выходить на связь. В этот же день сотрудники ФСБ связались с матерью Фролова Екатериной через телефон сына и расспрашивали о нем. Дежурный в отделе полиции Владикавказа сообщил Екатерине Фроловой, что Савелий якобы подписал отказ от пересечения границы.

31 октября Савелий Фролов дозвонился до родителей. Он рассказал, что его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Источник: «Первый отдел»

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