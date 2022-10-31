21-летний россиянин пытался выехать в Грузию. На границе его задержала ФСБ, после чего он написал «отказ от пересечения границы» и оказался под арестом 

21-летний россиянин Савелий Фролов пытался выехать из России в Грузию, но, добравшись до пограничного КПП «Верхний Ларс», внезапно перестал выходить на связь.

Об этом в соцсетях рассказали его знакомые, ожидавшие его в Грузии.

По их словам, Фролов должен был прибыть в Грузию днем 30 октября на автобусе Владикавказ-Тбилиси. Утром в этот день он написал им, что на КПП «Верхний Ларс» его собираются досматривать сотрудники ФСБ.

Вечером он написал снова и попросил ожидающую его знакомую отправить свою геолокацию, чтобы он смог вызвать такси. Девушке это показалось странным, потому что ранее они договаривались, что она сама встретит его на машине. Она стала звонить Фролову, но на звонки он не отвечал.

Позже с телефона молодого человека неизвестные позвонили родителям Фролова. Представившись сотрудниками ФСБ, они спрашивали кем родители приходятся Савелию и что могут про него рассказать.

После этого мать Фролова дозвонилась до отдела полиции во Владикавказе, куда доставляют задержанных на «Верхнем Ларсе». Там дежурный сообщил ей, что Савелий написал «отказ от пересечения границы России и Грузии» и снялся с автобуса.

Сам Фролов к этому моменту уже больше суток не выходил на связь ни с родными в России, ни с друзьями в Грузии.

31 октября Савелий все же позвонил родителям и сообщил, что находится в спецприемнике во Владикавказе и больше звонить не сможет. По его словам, он был арестован на 15 по статье «Мелкое хулиганство». При этом причину своего задержания Фролов так и не назвал.

Источник: Paper Kartuli

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