5 декабря газ взорвался сразу в трех разных населенных пунктах России: в Ярославле, Заволжье и Кантемировке. И это далеко не первые взрывы газа за осень и зиму 2022 года. «Холод» разбирается, стало ли случаев больше по сравнению с 2021 годом и почему газ взрывается.

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Около шести утра 5 декабря в одном из домов Ярославля взорвался газ. Житель квартиры, где был эпицентр взрыва, получил сильные ожоги, а его соседей эвакуировали. Губернатор Ярославской области назвал причиной взрыва «самовольную эксплуатацию газового оборудования». В то же время Следственный комитет возбудил дело «о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Через три часа газ взорвался в городе Заволжье Нижегородской области. Никто не пострадал, но 18 человек эвакуировали из дома. Причины взрыва еще устанавливает следствие.

Еще через несколько часов взрыв произошел уже в Кантемировке Воронежской области. Единственный пострадавший Алексей Русляков рассказывает, что газовый баллон взорвался, когда он хотел приготовить себе обед. Русляков пользовался баллоном, потому что летом ему отключили электричество за долг 11 тысяч рублей.

Газ взрывался не только последний месяц

За сутки до этих событий, 4 декабря, произошел взрыв в пятиэтажном доме Нижневартовска. Причиной стал газовый баллон, который один из жителей дома привез с дачи. Следственный комитет проверяет станцию заправки газового оборудования, где накануне мужчина наполнил баллон. Из-за взрыва погибло восемь человек.

Еще раньше, 19 ноября, газ взорвался в пятиэтажном доме поселка Тымовское Сахалинской области — погибли девять человек. Дом не был газифицирован, но, по предварительной версии экстренных служб, один из жильцов четвертого этажа хранил 20-литровый газовый баллон на балконе, подключив его к плите для готовки.

Следственный комитет по Сахалинской области возбудил дело по двум статьям: «причинение смерти по неосторожности» и «повреждение или уничтожение имущества по неосторожности».

Но это не все известные случаи. Телеграм-каналы «Сирена» и «Полигон.медиа» насчитали как минимум 36 взрывов с начала года.

В прошлом году газ взрывался так же часто

Например, в самом начале года — 23 января — взрыв произошел в частном доме в Назрановском районе Ингушетии. Пострадала женщина и ребенок. За лето и весну 2021 произошло еще 11 взрывов.

В сентябре проблемы с бытовым газом происходили как минимум восемь раз. В одном из случаев, в подмосковном Ногинске, жильцы одной из квартир использовали плиту, чтобы согреться, и оставили огонь на ночь. За ночь огонь погас, а при включении утром света искра вызвала взрыв. Своей котельной у дома нет, а отопление в городе включают по нормам, оставшимся с Советского Союза: нужно, чтобы пять дней подряд температура была 8°C и ниже. Хотя холодно в домах становится раньше, чем это происходит, норму не меняют. Со слов инженера по обслуживанию газового оборудования, такие взрывы происходят, как раз когда люди делают из плиты «своего рода костер».

В октябре был случай, когда за два дня произошло три взрыва. Первый 26-го: при взрыве в Набережных Челнах обрушилось два этажа. Одна пострадавшая скончалась в больнице. На следующий день газ взорвался в Балтийске Калининградской области и в городе Видное Московской области. В обоих случаях жертв не было.

Помимо этих происшествий, в октябре 2021 года газ взорвался в разных регионах России еще три раза.

В сумме за 2021 год произошло минимум 30 взрывов.

Кажется, проблема с газом — комплексная. Вот что можно сделать

В прошлом году взрывов из-за газа было примерно столько же, сколько и в 2022. Иногда это происходит из-за естественного износа оборудования и пренебрежения техникой безопасности при ремонте или перепланировке в квартирах. В остальных случаях взрывы случались из-за неправильной эксплуатации приборов. Например, газовые плиты используют, чтобы согреться зимой, когда нет отопления, а с помощью газовых баллонов готовят еду, если электричества в доме нет или оно не по карману.

Самое простое, что можно сделать, чтобы обезопасить себя, — купить датчик утечки газа.

Также собственники газифицированных домов по закону должны иметь договор на техническое обслуживание, которое проводят раз в год. В этом случае собственники платят за него сами. Срок службы газового оборудования прописан в его паспорте. Обычно это 10–12 лет, и дольше указанного срока оборудование использовать не стоит.

В квартире можно использовать только один газовый баллон, подключенный к плите. Его объем должен быть не больше пяти литров. Чтобы использовать баллоны правильно, можно это делать по инструкции от МЧС.