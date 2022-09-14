«Расход боеприпасов в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде». Опубликовано видео, как заключенных вербуют в «ЧВК Вагнера»

Экс-директор ФБК, соратник Алексея Навального Иван Жданов опубликовал видео, на котором Евгений Пригожин стоит в центре толпы заключенных и призывает их поехать на войну в Украину в составе «ЧВК Вагнера». Во дворе на стене позади заключенных висит плакат «Выбери жизнь».

В какой именно колонии снято видео — не уточняется, когда оно снято — тоже не ясно.

«Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде», — говорит Пригожин. Описывая потенциальных кандидатов, он называет возраст от 22 до примерно 50 лет. По его словам, берут и заключенных, сидящих по 228 статье Уголовного кодекса. Пригожин также говорит, что у ЧВК есть «самолеты нескольких типов ».

По словам Пригожина, первый «грех » в ЧВК — это дезертирство: «Никто не отступает, никто не сдается в плен». Второй грех — алкоголь и наркотики в зоне боевых действий, третий — мародерство. Возраст — от 22 до примерно 50 лет. По его словам, берут и заключенных, сидящих по 228 статье Уголовного кодекса, а также «аккуратно относятся к тем, кто сидит по сексуальным статьям »: «Понимаем, что бывают ошибки».

В конце выступления перед заключенными мужчина говорит: «У вас есть кто-нибудь, кто может вас с десяткой срока отсюда, из зоны, вытащить? Есть двое, кто вытаскивает, — это Аллах и Бог, в деревянном ящике. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю».

Источник: Иван Жданов