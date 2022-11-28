У НАТО кончается оружие для Украины, а в Латвию не пустили российского журналиста с «гуманитарной» визой. Главные новости минувших выходных

Страницу «Совета матерей и жен» во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры

Участницы сообщества также рассказали, что власти оказывают на них давление и ведут слежку. Движение появилось в ноябре, после того как в России началась мобилизация. В организацию уже вошли женщины из 89 городов России. Ранее они требовали вернуть мобилизованных требовали домой.

25 ноября Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных россиян. Однако представительниц «Совета жен и матерей» на нее не позвали. Вместо них там оказались чиновницы и единоросски.

У НАТО заканчивается оружие для поставок Украине, а уже переданные вооружения выходят из строя из-за интенсивного использования

20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали запасы вооружений, которые они могли бы передать Украине. Об этом написала The New York Times, ссылаясь на представителей альянса.

По их словам, речь идет в первую очередь о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, а также о противотанковых и зенитных ракетах.

При этом, по данным того же издания, по меньшей мере треть из 300 переданных Западом Украине гаубиц вышли из строя и нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования и стрельбы снарядами, которые несертифицированы для употребления с данными видами орудий.

В Абакане около 70 тысяч жителей остались без отопления в 20-градусный мороз

Отключение от теплоснабжения почти 270 многоквартирных домов произошло, как сообщили местные власти, из-за аварии на магистральном трубопроводе. На место были отправлены ремонтные команды коммунальных служб. К утру понедельника представители администрации города отчитались о начале «заполнения магистрали».

Киев может перейти на плановые отключения электроэнергии, как только стабилизируется энергосистема страны

Ранее киевляне, как и жители других крупных украинских городов, остались без света и тепла в результате российских ударов по инфраструктуре страны. В субботу, по словам мэра города Виталия Кличко, четверть потребителей оставалась без электричества. Он также добавил, что в городе работают пункты обогрева.

«В Киеве обустроено и работает более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть более 100 пунктов. Город снабдил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации», — написал Кличко.

Российского журналиста Илью Азара не пустили на самолет в Ригу, несмотря на выданную ему латвийскими властями «гуманитарную» визу типа D

Об этом сам Азар написал в своем телеграм-канале. По его словам, он не смог попасть на рейс Берлин-Рига. При этом германские пограничники ссылаясь на некий документ, в котором было написано, что в Латвию запрещен въезд россиянам, кроме тех у кого есть визы типа A и C.

Ранее власти Латвии заявили о закрытии въезда в страну россиянам с любыми визами, кроме «гуманитарных».

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