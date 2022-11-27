20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали запасы вооружений, которые могли бы передать Украине. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на неназванного представителя Альянса.

В первую очередь речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, а также противотанковых и зенитных ракетах.

Ключевой причиной быстрого исчерпания запасов боеприпасов в большинстве стран НАТО эксперты называют значительное сокращение военных бюджетов большинства европейских стран, которое последовало за окончанием Холодной войны и распадом Советского Союза.

При этом, отмечают эксперты, последняя война, в которой участвовали военные стран НАТО, — война в Афганистане — совершенно несравнима по масштабам военных действий с нынешним конфликтом в Украине.

«Один день в Украине — это как месяц или больше в Афганистане», — сообщил военный эксперт Совета Европы Камиль Гранд.

По словам представителей НАТО, за один день войны в Афганистане подразделения альянса в среднем использовали около 300 артиллерийских снарядов, при этом расход зенитных ракет стремился к нулю из-за отсутствия у противника авиации и ракетного вооружения.

В то же время минувшим летом в сражениях на востоке Украины ВСУ выпускали по шесть-семь тысяч снарядов ежедневно, активно используя при этом зенитные вооружения на фоне постоянных ракетных обстрелов со стороны России.

Для сравнения — США производит только 15 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно.

Источник: NYT

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