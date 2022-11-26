Поддержать
Новости

Треть переданных Украине гаубиц западного производства выведены из строя — The New York Times

11:40 • 26.11.2022

The New York Times со ссылкой на источники пишет, что почти треть из 350 гаубиц, которые Украине предоставили страны Запада, выведены из строя. Десятки из них вывозят с поля боя на восстановление, в том числе в Польшу, где находится ремонтная база США.

При этом, как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.

Как пишет издание, к более быстрому износу стволов гаубиц приводит то, что украинские военные ведут огонь с очень большого расстояния, что создает на технику дополнительную нагрузку. Также артиллерийские орудия быстро получают повреждения из-за высокого расхода боеприпасов и интенсивных обстрелов.

По данным журналистов, некоторые из 155-миллиметровых снарядов, которые использует Украина, ранее не тестировались с определенными гаубицами — оказалось, что эти снаряды быстрее изнашивают стволы.

Источник: The New York Times

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»