Треть переданных Украине гаубиц западного производства выведены из строя — The New York Times

The New York Times со ссылкой на источники пишет, что почти треть из 350 гаубиц, которые Украине предоставили страны Запада, выведены из строя. Десятки из них вывозят с поля боя на восстановление, в том числе в Польшу, где находится ремонтная база США.

При этом, как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.

Как пишет издание, к более быстрому износу стволов гаубиц приводит то, что украинские военные ведут огонь с очень большого расстояния, что создает на технику дополнительную нагрузку. Также артиллерийские орудия быстро получают повреждения из-за высокого расхода боеприпасов и интенсивных обстрелов.

По данным журналистов, некоторые из 155-миллиметровых снарядов, которые использует Украина, ранее не тестировались с определенными гаубицами — оказалось, что эти снаряды быстрее изнашивают стволы.

Источник: The New York Times

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