По требованию Генпрокуратуры России заблокирована страница «Совета матерей и жен». В эту организацию входят родственницы мобилизованных россиян.

Ранее активистки Совета не раз обращались к представителям российских властей разного уровня с требованиями решить различные проблемы, возникающие у мобилизованных. В частности, проблемы со снабжением и обмундированием, с отсутствием боевой подготовки перед отправкой на фронт и другие.

Представительницы Совета даже посещали зону боевых действий в Украине, чтобы добиться отвода с переводой неподготовленных и брошенных без снабжения и командования подразделений мобилизованных.

25 ноября Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных россиян. Однако представительниц «Совета жен и матерей» на нее не позвали. Вместо них там оказались чиновницы и единоросски.

Позже одна из них — руководительница подмосковного исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова — так объяснила свое присутствие на этой встрече: «Можно опорочить кого угодно. Я не понимаю, что такое функционеры. "Народный фронт" — это организация, которая помогает. Мне кажется, о людях должны говорить их дела. Матери могут работать. Мама — это первично. А в какой партии человек состоит…»

Источник: «Подъем»

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