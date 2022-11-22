В марте в многоэтажный дом в Бородянке попала ракета — жители дома, которые успели эвакуироваться, туда больше не возвращались. Но в квартире на седьмом этаже осталась кошка, которая при обстреле не пострадала. При этом выбраться с такого высокого этажа она не могла. Еды и воды не было, а погода в марте была достаточно холодной. Только через два месяца после этого кошку на седьмом этаже заметили спасатели. Они сразу же спустили ее и отвезли к ветеринару. «Холод» рассказывает трогательные и удивительные истории спасения животных в Украине.

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Собачка в зеленом платочке

Село Горенка Киевской области находится примерно в 10 километрах от аэропорта «Антонов», бои за который начались уже 24 февраля: Россия пыталась высадить там десант для наступления на Киев. После этого около месяца село было в оккупации.

Фото: Олег Переверзев

Несмотря на это, пенсионерка Мария Фоминцева из Горенки осталась дома. От эвакуации Фоминцева отказалась потому что не хотела бросать свою собаку. «Она мне как ребенок была. Мне ее так жалко было, я вам рассказать не могу, как она умна, — рассказывала журналистам Мария Фоминцева. — Когда кругом бахало, было очень страшно. Как бахнет, она мне мордяшку сюда [на колени]. Я плачу, а она мне слезы лижет».

Во время обстрелов она укутывала Боню платком, чтобы успокоить ее после громких звуков и защитить ее уши от мелких осколков. Вместе с Боней они прятались в подвале и ждали, когда обстрелы закончатся. И дождались. За время войны дом Марии Ефимовны пострадал, но в целом остался пригоден для жизни.

После освобождения Киевской области Мария Фоминцева и ее собачка Боня в зеленом платке получила всеукраинскую известность. Журналисты снимали ее для сюжетов, как местные жители пережили оккупацию.

Сейчас родственники Марии Ефимовны находятся за границей, а ее сын служит в ВСУ. Четырехлетняя собака Боня от пережитого стресса поседела, но все еще активная и время всюду ходит за своей хозяйкой.

Кошка Шафа с сердитой мордочкой

В начале мая на седьмом этаже разрушенного дома в селе Бородянка нашли кошку. Как выяснилось позже, она провела там около двух месяцев. После спасения кошке дали кличку «Шафа» в честь кухонного шкафа, который удивительным образом уцелел в той же Бородянке.

Чтобы снять кошку с седьмого этажа, понадобился пожарный кран. После спасения Шафу увезли в ветеринарную клинику, где она какое-то время находилась на вентиляции легких. Кошку осторожно отпаивали и откармливали, потому что за два месяца жизни в разрушенном доме она сильно похудела.

Волонтеры проекта «Зоопатруль», которые спасли Шафу, рассказали, что после публикации фотографий и видео спасения кошки к ним обратилось 15 человек. Все из них представлялись настоящими хозяевами и хотели забрать Шафу к себе. В аккаунте зоозащитников были споры: отдавать кошку прежним хозяевам или найти новых. Ведь, получается, владельцы кошки оставили ее в доме одну, когда спасались от обстрелов.

Однако вскоре нашлась настоящая хозяйка Шафы Анастасия: она показала довоенные фотографии кошки в семье. Выяснилось, что хозяева вовсе не планировали оставлять кошку: Анастасия ушла в начале марта на пару часов проведать бабушку, но вернуться домой уже не смогла. До разлуки с Анастасией кошку звали Глория, и она 12 лет прожила в ее семье.

Как кошка смогла прожить два месяца на седьмом этаже разрушенного дома без еды, воды и тепла, непонятно. Но сердитая мордочка кошки на фотографиях уже стала символом стойкости украинцев.

Сейчас кошка Шафа-Глория живет со своей прежней хозяйкой, которая ведет популярный кошачий инстаграм.

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Хатико из Макарова

Поселок Макаров находится в Киевской области и, как и другие пригороды украинской столицы, с самого начала вторжения был в оккупации. В апреле, когда поселок был освобожден от российских войск, около одного из домов нашли собаку породы акита-ину.

Жители соседних домов рассказали, что собаку зовут Рини. Хозяйка собаки Татьяна Задорожняк пропала в марте: есть версии, что ее изнасиловали и убили. После этого Рини целый месяц сидела около входной двери в дом. Несколько раз соседи и волонтеры забирали собаку к себе домой, чтобы она не мерзла на улице, но Рини постоянно возвращалась, перепрыгивая через забор или делая подкоп под ним. После нескольких попыток переселить собаку соседи перестали это делать и просто подкармливали ее.

Подруга Задорожняк рассказала, что порода акита-ину — однолюбы, они сохраняют верность одному хозяину до конца жизни. Поэтому пристроить Рини было нелегко. Тем не менее новые хозяева нашлись вскоре после того, как Рини стала популярна в соцсетях.

По словам подруги Задорожняк, однажды к дому, где жила Рини, приехала никому не знакомая в поселке женщина. Она села на порог рядом с собакой и заплакала — Рини подошла к ней и слизала слезы. Позже оказалось, что эту женщину зовут Надежда. Несколько дней она приезжала в Макаров и подкармливала собаку, чтобы та к ней привыкла. В один из дней Надежда привезла собаке красный комбинезончик, чтобы Рини не мерзла на улице. Когда собака к ней привыкла, она забрала ее к себе домой. Как оказалось, дома у новой хозяйки уже был песик такой же породы, поэтому она хорошо понимала особенности характера акита-ину.

Фото: ТСН

Надежда рассказала, что привыкать к жизни в большом городе Рини было непросто, ведь первые 10 лет она прожила в частном доме. Но новые хозяева очень аккуратно отнеслись к периоду адаптации: переносили собаку на руках в подземных переходах, где она боялась в первое время ходить сама, помогали ориентироваться на улице с громкими звуками города.

В мае появились новости, что Рини уже набрала четыре килограмма.

Собака Эля, которая дождалась хозяев

В том же самом поселке Макаров Киевской области, где свою погибшую хозяйку ждала собака Рини, произошла похожая история, но с другим финалом.

В дом, где жила Виталина Игнат с тремя детьми и собачкой Элей, попал снаряд. По словам женщины, прямо перед воротами ее дома стояли танки. Она с детьми была в огороде, когда в дом что-то прилетело, здание полностью разрушилось. Игнат сказала детям убегать, а сама вернулась в дом за документами: все это время вокруг стреляли. Из-за паники Виталина не взяла с собой собаку.

Позже Игнат вышла на связь с соседями, и те рассказали ей, что собака Эля все время отсутствия хозяев оставалась на развалинах дома. Ее подкармливали соседи и волонтеры, потому что она отказывалась уходить с родного двора.

Фото: ТСН

Пять месяцев собака ждала возвращения своих хозяев. Когда Виталина Игнат с детьми приехала к своей собаке, она увидела, что у той родилось два щеночка. Всех троих питомцев семья забрала в дом, где они временно живут с детьми.