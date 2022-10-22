Кошки — самые популярные домашние животные в Европе, однако их мышлением наука стала интересоваться относительно недавно. «Холод» собрал самые интересные факты о психологии этих животных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Коты не хотят участвовать в опытах

Кристиан Агрильо занимается сравнительной психологией в Падуанском университете в Италии. Он изучал множество животных — от рыб до собак. В 2014 году он заявил, что «с рыбами работать намного проще, чем с котами, разница просто невероятна». Одно из его исследований включало в себя «вычислительную компетентность»: умение отличать небольшое количество от большого. Эксперимент достаточно прост: Агрильо с коллегами наносили три черные точки на желанный для животного объект (например, миску с едой) и две — на неинтересный (например, пустую тарелку). Через определенное количество попыток ученые оценивали, могут ли животные найти различие между двумя величинами. С разной долей успеха это получалось у разных видов рыб.

Однако кошки просто не хотели участвовать в опытах. По словам Агрильо, «чаще всего они просто уходили куда-то еще». Несмотря на это, ученому удалось достичь некоторого результата: оказалось, что коты уделяли больше внимания размеру точек, чем их количеству. По мнению исследователя, это связано с тем, что в дикой природе они чаще всего охотятся в одиночку, поэтому размер жертвы для них важнее, чем количество аналогичных особей.

Дружелюбность кошек развивается в первые два месяца их жизни

Хотя многие считают кошек одиночками, они любят общаться с людьми, чтобы узнать их лучше или подружиться с ними. Обычно коты учатся общаться как с другими животными, так и с человеком в течение первых двух–семи недель жизни. Особи, которые в этот период больше общаются с людьми, будут более дружелюбны к ним до конца жизни, показывает исследование 2015 года.

Коты могут считать людей сородичами

Исследователь Джон Брэдшоу, который написал книгу о кошачьей психологии, считает, что кошки видят в нас неуклюжих, огромных сородичей, которые ходят на двух лапах и часто ведут себя непредсказуемо. Он выдвинул эту гипотезу на основе своих наблюдений, которые продолжались более 20 лет. По его словам, поведение кошек с людьми неотличимо от того, как они взаимодействуют с другими особями своего вида. Например, кошки часто подходят к хозяевам с поднятым хвостом и трутся о ногу или облизывают их лица. Аналогичным образом они будут приветствовать других котов, к которым настроены дружелюбно.

Вероятно, кошки видят сны

Ветеринары предполагают, что кошки, скорее всего, не только могут видеть сны, но и вспоминать их. Во время отдельных фаз сна они могут совершать неконтролируемые движения мордой, усами, лапами и даже животом. Возможно, им могут сниться ночные кошмары, хотя наука пока не нашла точного подтверждения этому.

Кошки могут многое помнить

Исследователи из Японии в 2016 году экспериментальным образом обнаружили, что у кошек есть память. Опыт состоял из нескольких этапов. В первом они поставили перед 58 питомцами четыре миски: в двух была пища, в одной — несъедобный предмет, а еще одна была пустой. Ученые обустроили это таким образом, что есть кошки могли только из одной. Спустя 15 минут ученые дали кошкам те же четыре миски, но на этот раз они были пустыми.

Результаты показали, что кошки чаще и дольше исследовали ту единственную миску, где в первом раунде еда осталась нетронутой, так как «помнили» о том, что не добрались до нее изначально. Исследователи предположили, что таким образом у них могут возникать простые «воспоминания». По словам ведущего автора исследования Сахо Такаги, это объясняет, почему питомцы могут бояться походов к ветеринару: их страх связан с прошлым опытом. В связи с этим крайне важно делать каждый визит ко врачу спокойным и приятным для кота, не надеясь на то, что он обо всем забудет.

Кошки понимают, когда к ним обращаются по имени

Несколько исследований, проведенных в Японии и Венгрии, показали, что кошки могут интерпретировать жесты человека, чтобы найти спрятанную еду, узнавать голос хозяина и выпрашивать пищу у человека, который смотрит на них и обращается к ним по имени. Это навело ученых на мысль, что кошки могут понимать, когда их зовут по имени, что это имя относится к ним

Сайто с коллегами проверяли эту гипотезу в течение пяти лет: с 2012 по 2017 год они проводили наблюдения за домашними кошками и за теми, что жили в котокафе. Во время этих исследований ученые просили хозяев и незнакомых людей называть кошку по имени, а затем снимали на видео реакцию, свидетельствующую об узнавании: например, взмахи хвостом, движения ушей и головы.

В серии из четырех экспериментов группа ученых обнаружила, что кошки реагируют на собственные имена даже после того, как услышат четыре схожих по звучанию слова. Более того, домашние кошки проявляли интерес, когда их звали не только хозяева, но и незнакомцы. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что отклик может принести кошке как награду в виде еды, ласки или игры, так и то, что она воспримет как наказание: например, поход к ветеринару или купание. За счет формирования такого механизма подкрепления (как положительного, так и отрицательного) имя фиксируется в мозге кошки.