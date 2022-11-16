15 ноября Россия в очередной раз обстреляла Украину, в том числе ее западные области. Этим же вечером стало известно, что в приграничном польском селе два местных жителя погибли после падения ракеты. После этого Польша экстренно провела заседание Бюро безопасности и поговорила с представителями стран НАТО. «Холод» собрал все, что известно об инциденте.

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Что случилось вечером 15 ноября

15 ноября примерно в 15:40 по местному времени в польском селе Пшеводув, которое находится в восьми километрах от польско-украинской границы, упала ракета.

Местные жители рассказали журналистам, что ракета упала на пункт сбора зерна, оставив после себя большую воронку. Погибли два человека.

«Сначала был громкий свист, потом взрыв. Рядом также есть осколки от этого снаряда. Соседи сказали, что была еще одна ракета, но она должна была упасть где-то в полях», — пояснил один из местных жителей.

Сначала в МИД Польши заявили, что это были ракеты российского производства. Но потом польское издание Lublin112 написало, что на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

Польша провела срочное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. А после власти повысили боевую готовность некоторых воинских частей.

«Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые не только нацелены по украинским мирным жителям, но и приземляются на территории НАТО в Польше», — написал Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в твиттере.

Представитель польского правительства Петр Мюллер после заседания сообщил, что Польша рассматривает возможность применения статьи четыре устава НАТО, которая предусматривает консультации между участниками Альянса. Об этом же говорил и президент Литвы Гитанас Науседа, которому о таком намерении сообщил польский лидер Анджей Дуда.

При этом польские власти в первые несколько часов после падения ракеты выступали с противоречивыми заявлениями. Так, МИД страны утверждал, что ракета была российского производства. В то же время Анджей Дуда сказал, что у страны нет точных данных о принадлежности упавших боеприпасов. Скорее всего, написал он, ракета была российского производства.

В Минобороны РФ назвали заявления о российских ракетах в Польше провокацией. В Военном ведомстве добавили, что обломки на фотографиях, которые опубликовали местные СМИ, не имеют отношения к российскому вооружению.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении Минобороны.

Как все развивалось 16 ноября

Ночью в МИД Польши вызвали российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что встреча продлилась около четырех минут, и не исключил, что Андреева могут выслать из страны.

В среду лидеры НАТО и G7 по результатам экстренной встречи в кулуарах саммита G20 на Бали осудили массированные ракетные обстрелы украинских городов российской армией и отметили, что Польша может рассчитывать на помощь в расследовании инцидента. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал реакцию Запада «истеричной и оголтело русофобской», но отметил сдержанную реакцию США. Он также подчеркнул, что Кремль не видит никакой вины России в инциденте с ракетой в Польше.

К вечеру среды польский лидер заявил, что нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Также, по словам Дуды, есть большая вероятность того, что она принадлежала ПВО Украины.

Утром 16 ноября Associated Press выдвинуло новую версию: ракеты, упавшие в Польше, по предварительным данным, были запущены украинской ПВО против одной из российских ракет, которые были нацелены на энергетическую инфраструктуру Украины.

Visegrád 24 также отметил, что координаты места, куда упала ракета, имеют широту Киева и долготу Львова.

«Если это была ошибочная цель, то, возможно, кто-то просто ввел неправильные координаты», — пишет издание.

Все версии произошедшего

Польша

После инцидента Министерство иностранных дел Польши объявило, что ракету произвели в России.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у страны нет никаких доказательств, что упавшая ракета принадлежала российским военным, а сама атака была запланированной. По его словам, вероятнее всего, ракета была от украинского ПВО.

Сразу же после его речи выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сказал, что страна еще рассматривает возможность применения четвертой статьи договора НАТО, но в этом, похоже, нет необходимости.

Россия

После заявления МИДа Польши российское Министерство обороны отвергло любую причастность к этому обстрелу, отметив, что «обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что 15 ноября Россия обстреляла Украину. При этом в ведомстве заверили, что удары наносились «на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы». Также в Минобороны сообщили, что опубликованные польскими СМИ фото указывают на то, что обломки принадлежат украинской ракете С-300.

Украина

В ночь на 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по Польше ударила российская ракета.

«Сколько раз Украина говорила, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это был вопрос времени, когда российский террор пойдет дальше», — добавил он.

К вечеру 16 ноября Украина не изменила свое мнение.

США

Президент США Джо Байден назвал «маловероятным» то, что Россия могла запустить ракету в Польшу, учитывая траекторию полета. При этом он подчеркнул, что это только предварительные данные.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по случаю попадания ракеты в Польшу сообщил, что нет никаких признаков, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО.

Столтенберг также предположил, что упавший в Пшеводуве снаряд выпустила украинская система ПВО. Он уточнил, что пока делать выводы рано, так как расследование происшествия еще не закончилось. Альянс, однако, не намерен задействовать четвертую статью договора.

И чем все закончилось?

Хотя версии стран в чем-то взаимоисключающие, эти противоречия, вероятно, скоро разрешатся. Столтенберг во время той же пресс-конференции добавил, что, если ракета действительно украинская, НАТО не будет предъявлять Киеву никаких претензий. Он пообещал, что страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью.

«Это не вина Украины. Ответственность несет Россия, которая продолжает вести против Украины незаконную войну», — объяснил Столтенберг.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов однако сказал, что в Киеве готовы передать партнерам доказательства «русского следа». Также Украина попросила предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

Анджей Дуда ответил, что судебное разбирательство проводится польскими и американскими экспертами. По его словам, если кому-то будет позволено принять участие в этом судебном разбирательстве, то для этого потребуется как минимум согласие обеих сторон.