4 ноября Владимир Путин подписал поправки к закону о мобилизации. Все обратили внимание на то, что теперь в армию можно призывать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, и не заметили, что часть документа, которая касается альтернативной гражданской службы (АГС), фактически ее отменяет. «Холод» попросил адвоката «Первого отдела» Валерию Ветошкину объяснить, что произошло.

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Кого касается новый закон об АГС: всех, кто не хочет идти воевать?

— Нет, в этом и хитрость. Новая статья касается только тех, кто проходит АГС на момент объявления мобилизации. Это абсолютное меньшинство попадающих под мобилизацию граждан. Тогда зачем вообще понадобился отдельный закон? Да затем, что он не спасает от армии, а, наоборот, позволяет направить тех, кто проходит альтернативную службу «на гражданке», на должности «гражданского персонала», но в Вооруженные силы. То есть закон не просто не спасает вас от участия в войне, но может вовлечь в деятельность Вооруженных сил РФ.

Гражданские специальности в Вооруженных силах — это какие?

— Они регламентируются соответствующим Приказом министра обороны. Наряду с буфетчиком, пекарем и красильщиком, например, там перечислены такие специальности, как взрывник, водитель боевых и специальных машин, водитель-испытатель, испытатель боеприпасов, испытатель-взрывник.

Получается, если я выбрал АГС из-за убеждений, этот закон мне не поможет?

— Даже наоборот. Новый закон предполагает, что вы уже отказались от службы в армии и проходите АГС. Если ваши убеждения — не брать в руки оружие и не стрелять в людей, этого вас никто не заставит сделать, но если вы в принципе против войны — будьте готовы максимально к ней приблизиться.

А если я попросился в АГС просто потому, что боюсь умереть?

— Прохождение АГС «на должности гражданского персонала ВС РФ» допускает направление в зону, близкую к боевым действиям. (В июле 2022 Госдума приняла закон, по которому гражданскому персоналу, привлеченному к войне на территории Украины, полагается статус ветерана. — Прим. «Холода».)

Можно ли сказать, что новый закон отменяет АГС как мирную альтернативу военной службе?

Во время мобилизации — да.

Но пока соответствующий указ президента не подписан, мобилизация продолжается?

— Де-юре именно так.

Если я призывник и выбрал АГС, тоже попадаю под закон?

— Если вы начали проходить АГС только сейчас (или, предположим, во время следующего призыва), а мобилизация не отменена — вас могут привлечь на должности «гражданского персонала» в Вооруженные силы. Это можно оспорить в суде, но шансы на победу я оцениваю невысоко.