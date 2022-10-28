Сотрудников одного из крупнейших в России производителей котельного оборудования — барнаульского завода «Сибэнергомаш-БКЗ» — мобилизовали и отправили в воинскую часть. Родственники пытаются вернуть их домой, но в части игнорируют выданные мужчинам брони. Дело в том, что повестки им принесли 24 сентября, а в списки на бронь они попали только в середине октября. Уже месяц мужчины находятся в 800 километрах от дома, а их родственники в ответ на жалобы получают только отписки.

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С завода на сборы

Первые повестки сотрудникам завода «Сибэнергомаш-БКЗ» пришли вечером 24 сентября. За два дня до этого руководство сообщило: пока завод не под бронью, но у работников есть все основания для получения отсрочки.

«Родственники тех, кто получил повестки, отговорили мужчин самостоятельно ехать в военкомат. В итоге с повестками они приехали на завод. Но, несмотря на обещание администрации предприятия помогать сотрудникам, оттуда их увезли в пункт сбора, а на заводе на следующий день раздали новую партию повесток», — рассказала сестра одного из мобилизованных Ирина Закружная (имя героини изменено по ее просьбе).

28 сентября работников завода увезли в часть для мобилизованных в Омском автобронетанковом инженерном институте. А 29 сентября наконец были подписаны документы, дающие заводу право на бронь для сотрудников.

По словам Закружной, в Омске первые несколько дней были проблемы со снабжением: в части их не кормили, а ночевать оставили буквально под открытым небом. Закружная также рассказала «Холоду», что гуманитарная помощь и посылки от родных доходят не до всех.

«Сначала они ели свою еду, которую привезли из дома, позже с питанием дело наладилось. Им привозят гуманитарную помощь, но оставляют на входе, и те, кто живет в ближних к КПП палатках, все забирают себе, а потом продают остальным», — сказала она.

Обращения без ответа

В письме от руководства завода ООО «Сибэнергомаш БКЗ» (есть в распоряжении «Холода») сказано, что предприятие включено в сводный реестр организаций ОПК РФ, а работники Евгений Чащин, Егор Чертенков, Александр Яковенко, Максим Кузянин, Александр Кабаев, Сергей Юшин, Владимир Батурин, Михаил Великанов и Егор Ерлин имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. Согласно документу, они «участвуют в производстве продукции по государственному оборонному заказу».

«Эти документы разослали каждому мобилизованному сотруднику на личный телефон, чтобы они их показали своему командованию. В части им отвечали: “Не тычьте своими телефонами”», — говорит Закружная.

После этого семьи мобилизованных начали обращаться во всевозможные инстанции: писали обращения в прокуратуры Омска и Барнаула на официальном сайте военной прокуратуры, приехали в военную прокуратуру Барнаула и написали заявления там, а также на каждого мобилизованного заполнили обращения на портале «Госуслуги».

По словам Закружной, им пришлось также съездить в Омск: «В военной прокуратуре Омска нам сказали, что лучше лично привезти все документы на мобилизованных сотрудников. Мы сели на ближайший поезд, 9 октября предоставили все документы и написали обращение. Там нам сказали, что теперь остается только ждать ответы от военкоматов Барнаула, и тогда мобилизованным сразу дадут написать рапорт».

Но 10 октября стало известно, что «Сибэнергомаш-БКЗ» все еще не включен в списки на бронь, которыми руководствуются военкоматы. «В Минобороны нам сказали, что с завода не предоставили вовремя нужный пакет документов, поэтому его и нет в списках, а обновление списков тех, на кого есть бронь, происходит один раз в неделю — по четвергам», — рассказала Закружная. Из-за этой бюрократической проволочки завод появился в списках только 13 октября.

Родственники мобилизованных снова начали писать и звонить во все инстанции. Прокурор в Омске посоветовал им написать общее и персональные обращения и отправить их на почту воинской части, в которой находятся сотрудники завода. Также они написали письмо на имя президента Владимира Путина.

Пока в ответ родственники получают только отписки — ничего конкретного власти сказать им не могут.

Кажется, проблема системная

С аналогичной ситуацией столкнулись работники предприятия «Алтайвагон». Местные власти говорят, что ничего не могут сделать с этой ситуацией, и мобилизованные останутся служить, поскольку процесс «обратной силы не имеет».

По словам Закружной, директор «Сибэнергомаш-БКЗ» выяснил, что министерство промышленности пытается отстоять права предприятий, но безуспешно. В военном комиссариате и администрации Алтайского края сотрудникам завода отказывают в отсрочке от мобилизации.

«У нас проблема стоит на уровне правительства Алтайского края: людей набрали — по ним отчитались, а исправлять ошибки не хотят. Уже в начале мобилизации таким большим предприятиям стало сложно функционировать», — продолжает Закружная. Она утверждает, что некоторые сотрудники завода решили уволиться, чтобы их не отправили воевать в Украину. Теперь оставшимся работникам предприятия, выполняющего гособоронзаказ, иногда приходится работать в две смены.