Уходя с работы «тихо», человек остается на своей позиции, но сводит рабочие нагрузки к минимуму, не вовлекается эмоционально, отказывается от переработок и не стремится к повышению. «Холод» разбирается, почему так делают все больше работников по всему миру и в России.

Что такое «тихий уход»?

В 2022 году в TikTok завирусился тренд quiet quitting («тихое увольнение»): используя этот хэштег, пользователи рассказывали, почему остались на работе, но выполняют только необходимый минимум. Одним из первых об этом явлении рассказал карьерный консультант Брайан Кирли. Он подчеркнул, что, «уходя тихо», люди отказываются от восприятия работы как основы жизни и начинают уделять больше внимания и времени личным потребностям.

На популярность «тихого ухода» с работы повлияла пандемия. В отчете LinkedIn говорится, что во время нее многие работники были сокращены или вынуждены были изменить формат работы. Зачастую люди пытались сохранить свои рабочие места, даже работая на нелюбимой работе. После 2021 года спрос на сотрудников снова вырос, но люди уже переосмыслили ценность своего труда и соотношение вкладываемых в работу сил и результата.

Так сделал и 24-летний бывший бариста из Томска Дмитрий (попросил не указывать фамилию). На последних курсах бакалавриата он стал работать в кофейне. «Когда я посчитал минимум денег, который мне нужен, то сразу сократил количество смен, — рассказывает Дмитрий. — Я не понимаю коллег, которые пашут как роботы. Деньги — это круто, но зачем они, когда ты живешь на работе?».

Практики, похожие на «тихий уход», есть не только в западном мире, но и в Азии: в Китае, например, существует практика Tang Ping («работа лежа»). Есть там и более радикальный подход — Bai Lan («оставить все гнить»), когда человек саботирует работу или прилагает усилия, чтобы ее не делать. Tang Ping и Bai Lan — это своего рода ответ рабочей «культуре 996», которая подразумевает занятость с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график часто практикуется в китайских IT-компаниях, хотя и не только в них, и вызывает протесты против переработок. «Культура 996» в Китае, Японии и других азиатских странах связана с традициями упорной работы, преодоления трудностей и «служения» своим руководителям в надежде на продвижение по службе и хороший достаток.

«Тихий уход» во время кризиса

Подход к труду, похожий на «тихий уход», был у многих работников в советское время: к этому людей склоняла экономическая модель, которая предполагала гарантированную занятость для каждого, каким бы неэффективным работник ни был. «Особого интереса к карьере не было, точнее, он не был определяющим для большинства, потому что уровень потребления зависел от должности несильно. В интеллигентском кругу карьерные амбиции многим претили», — объясняет антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак.

Современная экономическая модель России, по мнению экономиста Сергея Гуриева, — это кумовской капитализм, когда богатства концентрируются в руках небольшого круга связанных друг с другом лиц. При этом типе капитализма в стране высокий уровень коррупции, зависимость от экспорта нефти и прогнозируемая стагнация экономики из-за войны с Украиной и санкций. В этой ситуации мотивация строить карьеру у многих россиян снижается, но сохранить рабочие места в условиях кризиса для многих критически важно — и в этом случае «тихий уход» может помочь им адаптироваться во время кризиса и войны.

Андрей Олейников (имя и фамилия изменены по просьбе героя) работает в крупном российском госмедиа и пишет тексты на социальную тематику. До начала войны с Украиной ему нравилась его работа и коллектив, он никогда не ощущал давления или цензуры. Но в феврале 2022 года ситуация изменилась. «Я больше не хотел связывать свое будущее с работой на государственные СМИ, — говорит Олейников. — Но было несколько препятствий: двое детей, неопределенность с работой у жены и страх, что многие интересные мне проекты закрываются или уходят из страны. Полгода я работал спустя рукава, а свободное время и силы старался направлять на обучение и поиски новой работы. Временами я вообще брал больничный, ссылаясь на симптомы ковида».

После объявления мобилизации Олейников перебрался в другую страну, но начальству ничего не сказал, так как работает удаленно: он решил, что, если будут вопросы, уволится. «Да и претензий не было особенных: из-за войны и сопутствующих стрессов люди вообще мало читают “мирные” материалы, так что мои результаты начальство особенно не волнуют», — говорит Андрей.

«Тихий уход» — реакция на выгорание или здоровый подход к работе?

Когда люди жалуются на ощущение бессмысленности своего труда, психологи дают различные советы, как бороться с выгоранием, чтобы опять стать эффективным работником, или рекомендуют человеку поменять сферу деятельности, чтобы работать с большим энтузиазмом — над тем, что ему действительно нравится. «Тихий уход», однако, предлагает выйти из этой парадигмы: просто работать по минимуму и не винить себя за отсутствие энтузиазма.

В августе 2022 года портал ResumeBuilder опросил тысячу работающих американцев, чтобы узнать, насколько среди них распространена практика «тихого ухода». Выяснилось, что 21% делает минимум рабочих обязанностей, а 5% делает на работе даже меньше, чем от них требуется. У восьми из 10 среди тех, кто делает минимум или меньше, есть выгорание. Мужчины и женщины «тихо уходят» с примерно одинаковой частотой (22% и 20%), но среди мужчин вдвое больше тех, кто работает меньше нормы.

«Долгосрочный “тихий уход” почти всегда связан с выгоранием, которое приводит к серьезным депрессивным симптомам: тяжело и делать свою работу, и сменить ее нет сил, — говорит психолог Мария Рогальская. — Человек может долго перерабатывать и выгорать, потому что боится потерять зарплату, или сначала амбиций много, человек берет на себя больше обязательств, чем может выполнить, а потом перестает справляться. Также это бывает связано с воспитанием и культурой: надо все делать правильно, чтобы не прослыть “двоечником”, плохим человеком».

Психолог Мария Рогальская считает, что проблема выгорания часто возникает из-за того, что сотрудники пропускают момент, когда нужно что-то сделать: например, уйти в длительный отпуск или пересмотреть свой подход к работе — человек либо не знает, что нужно делать, либо переоценивает свои силы.

Проблема выгорания также не всегда вызвана внешними причинами — такими, как плохое руководство или неправильно выстроенные отношения в коллективе. Иногда это проблема не только внешних границ, но и внутренних, говорит Рогальская. Например, вы сами не можете «оставить работу на работе»: отвечаете на рабочие звонки по вечерам, читаете письма и постоянно думаете про то, как вы делаете свою работу.

Но «тихий уход» — это не всегда плохо, и не всегда этот процесс связан с потерей мотивации. Иногда под этим термином имеют в виду просто здоровый подход к своему расписанию: человек испытывает интерес во время рабочих процессов, но при этом стремится не перерабатывать, выстраивать собственные границы и соблюдать баланс между работой и личными интересами. Карьерный консультант Брайан Кирли тоже считает, что «тихий уход» — это здоровая и позитивная практика в нашем обществе, где от человека требуют «работать, работать, работать», чтобы оставаться конкурентоспособным.