25 октября Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск городской прокуратуры и признал песню Оксимирона «Последний звонок» экстремистской. По словам представителя прокуратуры, «нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю». Теперь музыкальные площадки будут обязаны удалить трек или как минимум ограничить к нему доступ на территории РФ. Правда, интерес к песне 2009 года, скорее всего, вырастет. Как и к новому треку «Ойда», который 26 октября потребовала признать экстремистской глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Холод» вспоминает, как запреты со стороны государства только привлекали внимание пользователей.

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«Последний звонок»

29 августа 2022 года исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков обратился в Замоскворецкий суд: он требовал признать («в интересах РФ») экстремистской одну из песен Оксимирона. Позже стало известно, что речь идет о композиции 13-летней давности «Последний звонок», в которой рассказывается о массовом убийстве в школе. В день публикации новости популярность гугл-запроса трека выросла до 100 баллов.

«Я узкий»

30 августа 2022 года комик Александр Гудков выложил на YouTube видеоролик «Я узкий» — пародию на патриотический клип и песню «Я русский» певца SHAMAN. 3 сентября лидер движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков попросил возбудить против комика уголовное дело. После этого частота гугл-запросов «я узкий» выросла в 12 раз.

«Он вам не Димон»

31 мая 2017 года суд удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному и обязал удалить ролик «Он вам не Димон». Навальный решение суда не выполнил и призвал распространять расследование, и запрещенный ролик даже публиковали на Pornhub (позже он был удален).

«Иуда»

16 ноября 2018 года YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к клипу Хаски «Иуда». Ведомство решило, что в клипе указан способ ухода от ответственности за распространение наркотиков. На следующий день популярность поисковых запросов видео выросла до 100 баллов.

«Я съел деда»

18 декабря 2020 года прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Эксперты решили, что у нее «некорректное название». Трек недоступен на стримингах на территории РФ, но есть на неофициальных ресурсах, также фанаты заливают копии песни на YouTube.

Аниме «Тетрадь смерти»

Иск против нескольких аниме был подан вместе с иском о запрете «Я съел деда». 20 января 2021 года суд после трехчасового просмотра анимационных фильмов, среди которых была и «Тетрадь смерти», вынес решение о необходимости их заблокировать.