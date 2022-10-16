Семь новостей «Панорамы», которые стали реальностью

События, о которых пишет пародийное информационное агентство «Панорама», все чаще сбываются, и его девиз — «опережая события» — звучит все более правдиво. Некоторые пользователи даже призывают «Панораму» перестать подкидывать идеи властям. «Холод» рассказывает о семи случаях, в которых когда-то забавные шутки претворились в жизнь.

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Простой путь в иноагенты

«Панорама», 24 августа 2021 года

«Совет по правам человека призвал убрать иностранное финансирование из условий присвоения статуса иноагента». «Более половины тех, кто критикует Президента, губернаторов, мэров, законодательную власть всех уровней, кто борется с коррупцией или защищает так называемые права человека, никогда не получали денег из-за рубежа. Это не должно мешать включать их в реестр иноагентов, иначе вся система теряет смысл», — «заявил» в новости «Панорамы» глава СПЧ Валерий Фадеев.

Реальность, 21 апреля 2022 года

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России представили законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В нем на самом деле уточнялось, что иностранным агентом теперь можно признать и «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах», не только финансовых. 14 июля закон подписал Владимир Путин.

Выпуск «Москвичей» на заводе Renault

«Панорама», 8 апреля 2022 года

В Москве на бывшем заводе Renault собрали первый за 20 лет автомобиль «Москвич». «В конце марта 2022 года французская сторона незаконно остановила производство и деактивировала оборудование, фактически сделав невозможным выпуск иномарок», — утверждалось в новости. «Новый директор» завода Альберт Манукян был настроен позитивно: «Мы можем делать автомобили не хуже иномарок и даже лучше: чтобы все эти Кадиллаки, Саабы, ДеЛореаны нам завидовали. Мы можем любой Майбах заткнуть за пояс, если будет финансирование и понимание».

Реальность, 16 мая 2022 года

В блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась заметка «О перспективах московского завода “Рено”», где говорилось, что после ухода французской компании завод заберут на баланс города и «возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич”». 3 июня завод официально переименовали. По данным «Ведомостей», под этой маркой будут собирать локализованные китайские автомобили.

Приложение с доносами

«Панорама», 1 декабря 2019 года

«Приложение “Мой донос” станет доступным в смартфонах россиян с 1 января 2020 года». «Приложение, по словам разработчиков, будет многофункциональным и позволит не только написать новое сообщение в органы, но и проверить судьбу уже ранее написанного доноса по номеру трека по аналогии с почтовыми посылками. <…> Для установки программы на телефон ее можно будет скачать на сайте Госуслуги».

Реальность, 9 февраля 2021 года

Роскомнадзор выпустил пресс-релиз о разработке приложения «РКН». Его цель — «ускоренная подача жалоб граждан на запрещенную информацию». Авторы публикации горделиво отмечали: «Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации». По сути, единственное отличие от новости «Панорамы» заключается в ведомстве-разработчике — Роскомнадзор вместо МВД.

Сбои в работе Starlink в Украине

«Панорама», 3 октября 2022 года

«На территории Украины по неизвестным причинам прекратил работать интернет от американского провайдера Starlink». Уточнялось, что это произошло после того, как украинский пользователь в твиттере предложил Илону Маску «засунуть себе в жопу свой старлинк». Новость «Панорамы» обыгрывала предложения Илона Маска по мирному урегулированию конфликта, которые внезапно совпали с российской позицией о завершении войны.

Реальность, 7 октября 2022 года

Издание Financial Times рассказало, что ВСУ сталкиваются с многочисленными сбоями в работе Starlink в Херсонской и Запорожской областях (и в меньшей степени — в Донецкой, Луганской и восточной части Харьковской). Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что это ведет к «катастрофической потери коммуникации». Маск не ответил на просьбу прокомментировать это, заявив в твиттере, что «происходящее на поле боя засекречено». Сложности в работе Starlink могли быть вызваны тем, что в SpaceX пытались предотвратить использование Starlink «российскими оккупационными силами», считает Роман Синицын, координатор фонда Сергея Притулы, который передает эти системы ВСУ.

14 октября CNN сообщили, что еще в сентябре представители SpaceX отправили в Пентагон письмо о том, что не могут больше финансировать использование терминалов Starlink в Украине. Хотя это письмо было отправлено еще до того, как украинский дипломат Андрей Мельник в грубой форме отреагировал на план мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией от Маска, он в своем твиттере иронизирует, что «просто следует его рекомендации».

15 октября Маск передумал и заявил, что Starlink продолжит работать в Украине бесплатно.

Принудительные контракты с государством

«Панорама», 30 июня 2022 года

«Государство сможет заключать контракты с гражданами в одностороннем порядке». «Госдума готовит революционный закон, который избавит физических и юридических лиц от многих часов бумажной волокиты — отныне государство сможет заключать с ними контракты по собственной инициативе и без их участия, — говорилось в заметке. — По задумке, граждане будут получать информацию о заключенных контрактах через Госуслуги, или по почте, или в ходе личного визита уполномоченного лица. Ставить свою подпись не потребуется — это будет сделано автоматически».

Реальность, 14 июля 2022 года

Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По нему для обеспечения «проведения контртеррористических и иных операций за пределами России» правительство сможет вводить специальные экономические меры. Если правительство введет такие меры, «юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения... договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг».

Принятие указа авторы «Панорамы» прокомментировали в твиттере: «Срок реализации наших новостей, обычно равный 1–2 годам, в сложные времена может быть сокращен до нескольких месяцев или даже недель».

Предложение запретить указывать национальность преступников

«Панорама», 14 октября 2021 года

«Депутаты Госдумы Арсланбеков, Улдашев и Ахвледиани внесли закон о запрете называть национальность лиц, совершивших преступление» (эта новость появилась в твиттере «Панорамы»).

Реальность, 6 ноября 2021

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев сообщил, что «будет добиваться принятия закона о запрете указания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных». Вскоре законопроект был внесен на рассмотрение парламентом Чечни, однако не получил широкой поддержки.

Тюремный профсоюз от Навального

«Панорама», 3 марта 2021 года

«Альянс заключенных»: «Алексей Навальный анонсировал создание нового профсоюза». Эта новость вышла через месяц после того, как Навального впервые приговорили к реальному сроку. В заметке рассказывалось в том числе про «задачи новой общественной организации: отстаивание прав и интересов заключенных, подготовку и отслеживание процедур, связанных с досрочным освобождением членов этого профсоюза, борьбу за увеличение заработка и многое другое».

Реальность, 11 августа 2022 года

Алексей Навальный объявил о создании «Промзоны» — «профсоюза зэков и тюремщиков». Он объяснил это следующим образом: «Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав». С помощью «Промзоны» политик смог добиться замены табуреток для трудящихся на стулья со спинками