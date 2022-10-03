Илон Маск предложил признать Крым российским и провести новые референдумы в аннексированных областях Украины. После этого акции Tesla упали почти на 10%

Глава компании Tesla миллиардер Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта в Украине. Об этом он написал в своем твиттере.

План включает всего несколько пунктов: проведение новых референдумов в аннексированных Россией украинских регионах под эгидой ООН, признание Крыма российским и обеспечение гарантий водоснабжения полуострова, а также сохранение Украиной нейтрального статуса.

При этом он отметил, что население России втрое превышает украинское и, в случае угрозы потери Крыма, РФ может провести полную мобилизацию вместо частичной. Кроме того, миллиардер напомнил, что весьма вероятным исходом тотальной войны в Украине станет не просто ее поражение, но мировая ядерная война.

Затем Маск запустил опрос среди своих подписчиков, предложив им высказаться за или против этого плана. На момент публикации заметки более 60 процентов проголосовавших высказались против, при этом под постом Маска появилось огромное количество гневных комментариев.

Тогда Маск пожаловался на атаку ботов и запустил новый опрос, спросив должны ли жители Донбасса и Крыма самостоятельно определять свою судьбу и принадлежность к России или Украине. Здесь голоса разделились почти поровну с небольшим перевесом в пользу согласившихся с этим тезисом.

На фоне рассуждений Маска о будущем Украины акции Tesla потеряли на бирже больше 8% своей стоимости.

Позже на твиты Маска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также запустил опрос, поинтересовавшись у подписчиков, какой Илон Маск нравится им больше — поддерживающий Россию или Украину. Здесь подписчики ожидаемо высказались в пользу проукраинского Маска — такой ответ выбрали более 80% проголосовавших.

Ранее Маск высказывался в поддержку Украины и оказывал помощь Киеву, в частности, отправляя украинским военным системы глобального доступа к интернету Starlink.

Источники: Илон Маск, Владимир Зеленский

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