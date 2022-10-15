«Холоду» стало известно о двух случаях, когда россиянок не пустили на рейсы в страны Евросоюза. Рассказываем подробности.

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Не улетела в Мексику из-за пересадки в Германии

31-летняя москвичка Алина Маслова собиралась улететь в Мексику 13 октября — «на зимовку» с друзьями. Билет она купила еще в августе, выбрала самый дешевый из доступных — с вылетом из Алматы и пересадкой во Франкфурте у авиакомпании Lufthansa.

Этой весной Маслова уже летала в Мексику таким образом. Тогда она переживала, что не сможет находиться в транзитной зоне аэропорта без визы и написала запрос в федеральную полицию Германии. Ей ответили, что для транзитной зоны виза не нужна (письмо есть в распоряжении редакции). Поэтому в этот раз Маслова уже не беспокоилась.

За неделю до рейса в Мексику она прилетела в Алматы. Там и начались проблемы.

«На стойке регистрации, увидев мой паспорт, сотрудник авиакомпании попросил меня подойти к другому окну, — рассказывает Маслова. — Я подошла к другой девушке, дала ей свой паспорт и билет, и она сказала, что мне лететь нельзя, они меня не пускают».

По словам Масловой, эта девушка также сразу принялась печатать что-то на компьютере. «При этом она нервно повторяла: “Девушка, вы должны понимать, что это из-за политической ситуации”. Что я должна понимать, она не уточнила. Ее смутило отсутствие у меня обратного билета, но мои разъяснения, что после Нового года я лечу в Боготу с друзьями и что у меня даже есть билет туда, на нее не подействовали», — рассказывает Маслова. Другая сотрудница Lufthansa предложила ей купить билет на обратный рейс из Мексики в Алматы. Но Маслова решила дождаться ответа федеральной полиции Германии, куда, как оказалось, отправила запрос сотрудница Lufthansa с регистрационной стойки.

В итоге представители авиакомпании сказали Масловой, что деньги за несостоявшийся рейс ей вернут, и устно запретили дальнейшие перелеты на всех рейсах авиакомпании. Но выдали документ, в котором написано, что Маслова «не смогла вылететь вовремя из-за отказа в регистрации после проверки документов федеральной полицией Германии» (документ находится в распоряжении редакции).

По словам Масловой, еще одного пассажира с российским паспортом тоже «развернули» у стойки регистрации на тот же рейс, но ему никакого письменного обоснования отказа во въезде не дали.

Не улетела в Румынию из Кипра

28-летняя Нина Нуриева (имя изменено по просьбе героини) планировала лететь из Пафоса в Бухарест 8 октября, а потом через неделю вернуться на Кипр. Билеты на рейсы авиакомпании Ryanair в Румынию и обратно Нуриева купила за месяц до поездки и 1 октября успешно прошла онлайн-регистрацию. Никаких предостерегающих уведомлений не было.

На стойке регистрации сотрудница кипрского аэропорта неожиданно сказала: «Ой, у вас русский паспорт, да?», — и сразу же отправила Нуриеву к другой стойке. Там, по словам Нуриевой, уже стояли молодые люди, которые показались ей расстроенными. Их, как она сказала, тоже не пустили на рейс.

Когда подошла очередь Нуриевой, сотрудница аэропорта взяла ее паспорт и кипрский вид на жительство и тут же вернула их: «Вы не можете лететь, ничем не могу помочь». Причины, по которым Нуриевой нельзя было лететь, сотрудница не озвучила. Тогда Нуриева обратилась к другой сотруднице, и та «объяснила» все коротко: «Вы не понимаете, что происходит? Это все политика».

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«Никто из сотрудников не мог ничего объяснить, они читали какой-то внутренний документ авиакомпании с пометкой “confidential” и пытались объяснить, что после 27 сентября вышел какой-то запрет на въезд российских граждан из не шенгенских стран в Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию», — рассказывает Нуриева. По ее словам, выписать письменный отказ сотрудники аэропорта отказались. Показать документ, на который они ссылаются, они тоже не смогли. «Холоду» неизвестно, о каком документе говорили сотрудники авиакомпании. Официально запрет на въезд россиян из стран, не входящих в Евросоюз, уже ввели Литва, Латвия, Эстония и Польша (но не с 27, а с 19 сентября), а также Финляндия — с 30 сентября.

Все эти ограничения не должны были коснуться Нуриевой у нее есть вид на жительство на Кипре, а значит, согласно законам об упрощенном визовом режиме между Кипром и Румынией, виза для въезда в Румынию ей не требовалась. «Я гуглила, в какой момент Румыния запретила въезд россиянам, и ничего не нашла по этому поводу. Я показывала документы и сайт МИД Румынии, где написано, что я могу лететь, но никто не смотрел и не слушал», — рассказывает Нуриева.

Когда она поинтересовалась, возвратят ли ей потраченные на билеты средства, сотрудники аэропорта посоветовали ей обратиться к Ryanair. Нуриева отправила жалобу авиакомпании и все еще ждет ответа.