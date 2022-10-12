В распоряжении журналистов The Village оказался мастер-план Мариуполя. Его по заказу российского Минстроя подготовил Единый институт пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы). Пересказываем главное из материала о том, как российские власти хотят восстанавливать оккупированный и уничтоженный войной город.

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Как предлагается отстраивать Мариуполь

Согласно мастер-плану, проектное население оккупированного Мариуполя на 2022 год — 212 тысяч человек, через три года — 350 тысяч, на 2030 — 450 тысяч, а еще через пять лет число жителей, по ожиданиям, достигнет полумиллиона. При этом, по данным украинской администрации Мариуполя, во время войны в городе остались около 130 тысяч человек, а до начала войны — проживали около 450 тысяч человек.

Среди зданий, которые собираются восстановить, есть Донецкий академический областной драматический театр — (в документе обозначен как «Русский драматический театр» — Прим. «Холода»). Именно здесь, как сообщал городской совет Мариуполя со ссылкой на очевидцев, во время бомбардировки 16 марта погибли около 300 человек. Информационное агентство Associated Press, опираясь на собственные расчеты, сообщало, что число погибших могло достичь 600 человек.

Один из приоритетов плана — восстановление разрушенного завода «Азовсталь» и Металлургического комбината имени Ильича. Машиностроительное производство на «Азовстали» хотят вновь запустить уже в ближайшие годы, но на полную мощность предприятия должны выйти лишь к 2035 году. По замыслу авторов плана, в обрабатывающем производстве должно быть занято чуть менее четверти жителей города (23%).

Центральной улице города, переименованной в 2016 году в проспект Мира, судя по всему, вернут советское название — проспект Ленина.

Планируются и транспортные изменения. В городе планируют развернуть до 63 километров велодорожек, 97-километровую сеть электробусов и 116-километровую трамвайную сеть.

В документе перечисляются предложения из предыдущих, украинских, мастер-планов развития Мариуполя, которые предлагается сохранить и воплотить в жизнь. Среди таких предложений — расширение территории Новотроицкого кладбища.

Что говорит эксперт по градостроительству

Журналисты также обсудили мастер-план с экспертом по городскому планированию. В тексте не называется его имя.

По словам эксперта, документ нежизнеспособен в долгосрочной перспективе. В нем, говорит эксперт, нет социальной составляющей. «Кто населяет город и кто будет его населять? Планируют увеличение населения более чем в два раза за десять лет — за счет чего?, — отметил эксперт. — Кто будут эти люди? Какой у них будет половозрастной, гендерный состав? Получается, такой документ без получателя: мы проектируем, но не знаем, для кого».

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Также эксперт отметил, что документ «очень напоминает восстановление Грозного, когда город еще наполовину лежал в руинах, а в центре уже вовсю выросли высотки „Грозный-Сити“». По его словам, эту картинку и можно будет показать зрителю, который ​​«не станет разбираться, как там на самом деле».

Что с Мариуполем сделала война

The Village пишет, что примеры застройки в мастер-плане проиллюстрированы фотографиями домов, которые сделаны до начала войны. Все эти здания пострадали во время боевых действий весной. Довоенными фотографиями проиллюстрирована даже планируемая цветовая палитра зданий.

1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Власти Петербурга сообщили, что собираются в течение года восстановить 29 объектов. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал наладить связи в сфере ЖКХ и строительства уничтоженного города. Восстановлением Мариуполя, вероятно, будут заниматься компании, аффилированные с чиновниками

По данным ООН, за время полномасштабного вторжения в Мариуполе погибли как минимум 1348 мирных жителей. По оценке мэра города Вадима Бойченко, с февраля в Мариуполе число жертв около 22 тысяч человек. По оценке главы города, повреждены или разрушены 90% жилых домов.

В начале марта российская армия окружила Мариуполь, который обороняли восемь тысяч украинских военных — в основном из 36-й бригады морской пехоты и полка «Азов». Только в апреле после нескольких неудачных попыток российские военные смогли захватить порт и центр города. Бои за завод «Азовсталь», в подвалах которого укрывались мирные жители и украинские военные, продолжались до конца мая.

Источник: The Village