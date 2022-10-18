Главный совет из инструкций о том, как избежать мобилизации, — не брать повестку в руки и не ходить в военкомат. Однако в последние недели в России участились случаи облав в хостелах, в подъездах жилых домов или около метро, когда силовики принудительно доставляют мужчин в военкоматы или мобилизационные пункты. «Холод» вместе с правозащитницей Анастасией Бураковой составил инструкцию, как вести себя в военкомате, на случай, если вы все же оказались в мобилизационном пункте, но не хотите отправиться на войну.

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Что делать, если вас принудительно задержали и отвезли в военкомат

Сопротивляйтесь, если вас задержали в общественном месте и заставляют проехать в военкомат или мобилизационный пункт

По закону сотрудники полиции могут принудительно увезти человека только для составления протокола об административных нарушениях — и доставлять в таком случае они могут лишь в отделения полиции, а не в военкоматы или в мобилизационные пункты.

Если вас пытаются отвезти в военкомат или мобилизационный пункт против вашей воли, узнайте у полицейских свой статус. Например, спросите: «Я задержан?». Если полицейский ответит: «Да», — потребуйте назвать основания для задержания и показать письменный документ, где зафиксирована информация о совершенном вами правонарушении. Если полицейский отвечает, что вы не задержаны, то постарайтесь выбрать момент и сбежать.

Не отдавайте паспорт и военный билет

Если полицейский требует предъявить паспорт, вы можете продемонстрировать его, не выпуская из своих рук. Нет закона, который обязывал бы вас отдавать свой паспорт сотрудникам полиции или другим представителям власти, как и нет закона, который обязывает носить паспорт с собой. Однако отсутствие паспорта может стать предлогом, чтобы доставить вас в отделение полиции для «установления личности». Если вас просят показать военный билет, скажите, что он у вас не с собой (например, находится на работе в отделе кадров или дома).

Сотрудники военкомата не могут отбирать ваши документы — это незаконно. Не верьте представителям власти на слово, если они говорят противоположное. За незаконное изъятие должностными лицами паспорта предусмотрено административное наказание (штраф от 100 до 300 рублей). Однако Анастасия Буракова считает, что привлечь сотрудника полиции к ответственности по такой жалобе не очень реалистично.

«Все, что вы сделали добровольно — поехали с полицейскими, подписали контракт, отдали паспорт, — считывается представителями власти как добровольное действие. Не хотите ехать в военкомат — стойте, пусть вас несут. Не хотите подписывать контракт — не берите в руки ручку независимо от того, что вам говорят. Просто сидите, как будто вы манекен. — говорит Анастасия Буракова. — Любые угрозы в ваш адрес, как правило, не доходят до реализации и призваны надавить психологически, чтобы вы испугались и сделали нужные действия добровольно».

Снимайте происходящее на видео

Фиксируйте фамилии и должности каждого человека, который требует от вас что-либо (для последующего обжалования их действий). Отказывайтесь отвечать на вопросы людей до тех пор, пока они не представятся.

Оставайтесь на связи с родными и правозащитниками

Сотрудники военкомата могут попытаться изъять у вас телефон, но они не имеют на это права. Постарайтесь его не отдавать, а если боитесь, что это все-таки произойдет, то заранее сообщите родственнику или правозащитнику: «Если связь со мной прервется, то сотрудник (назовите его должность и фамилию) препятствует телефонному общению, превышая свои полномочия».

Отказывайтесь от подписания контракта

Контракт о военной службе гражданином может быть подписан только добровольно.

даже если вы уже были контрактником раньше. вот пример Можно ли отказаться от мобилизации, если у тебя категория А и опыт службы по контракту? Миссия кажется невыполнимой, но у нашего собеседника все получилось. Он рассказал о своем опыте

Требуйте прохождения медкомиссии

Медицинское освидетельствование должно быть обязательным этапом перед заседанием призывной комиссии, поскольку в законе упоминается, что временно негодные (категория годности Г) и полностью негодные по состоянию здоровья (категория годности Д) не могут призываться по мобилизации.

Категория годности, указанная в военном билете, соответствует вашему состоянию здоровья на момент прохождения медицинского освидетельствования в прошлом — с тех пор у вас могли развиться новые заболевания. Ссылайтесь на обязательность медкомиссии, а в случае если этого не происходит, подайте жалобу на незаконную мобилизацию в связи с непроведением медицинского освидетельствования (например, по шаблону от правозащитной организации «Школа призывника»). Жалобу можно подать лично (тогда нужно подготовить два экземпляра, один из которых отдать, а на втором получить отметку с датой, фамилией и подписью получившего жалобу человека) или отправить заказным письмом по почте (с уведомлением о получении).

Если медицинское освидетельствование состоялось, но вы не согласны с его решением, можно обжаловать решение медкомиссии в суде. Но подача иска в суд не приостанавливает действие решения призывной комиссии, поэтому вместе с иском подготовьте ходатайство о том, чтобы суд приостановил исполнение решения призывной комиссии до решения суда.

Напишите заявление на АГС

Напишите заявление на альтернативную гражданскую службу (АГС): такое право закреплено за всеми гражданами, которым по убеждениям или вероисповеданию противоречит военная служба. Потребуйте приобщить заявление на АГС к вашему личному делу прямо в военкомате или мобилизационном пункте.

Если сотрудники военкомата или мобилизационного пункта отказываются принять заявление на АГС, правозащитник Павел Чиков рекомендует ссылаться на то, что ​​право на замену военной службы АГС закреплено в 59 статье Конституции. В случае если в военкомате или мобилизационном пункте, несмотря ни на какие доводы, отказываются принять заявление на АГС, требуйте от сотрудников письменного отказа и подайте жалобу в военную прокуратуру. Жалобу можно отправить заказным письмом (с уведомлением о прочтении) или отнести в военную прокуратуру лично (в таком случае следует подготовить два экземпляра, один из которых отдать, а на втором получить отметку с датой, фамилией и подписью получившего жалобу человека).

Шаблон заявления на АГС можно взять здесь. Подать жалобу в прокуратуру о нарушении процедуры призыва можно по шаблонам правозащитников «Призыв к совести».

Не верьте угрозам от представителей военкомата про уголовную или административную ответственность

Сотрудники военкоматов или мобилизационных пунктов могут утверждать, что у вас есть только два варианта: либо подписать контракт, либо сесть в тюрьму на 10 лет. Это не так — не верьте подобным угрозам. Настаивайте на том, что вы знаете свои права. Если вы будете стоять на своем, принудить вас отправиться на войну никто не сможет.

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы предусмотрена только для тех, кто является военнослужащим, — то есть уже заключил контракт или проходит военные сборы. Таким людям за оставление места службы (дезертирство) в период мобилизации может грозить до 15 лет лишения свободы.

За уклонение от мобилизации, неявке по повестке предусмотрена только административная ответственность — предупреждение или штраф от 500 до трех тысяч рублей.

Уголовное наказание может грозить только за уклонение от призыва на срочную службу — штраф до 200 тысяч рублей, до двух лет принудительных работ, арест до полугода или до двух лет лишения свободы. Практика правозащитников показывает, что в прошлом уголовное наказание уклонистов было редкостью, а в случаях привлечения к уголовной ответственности наказание в виде лишения свободы практически не назначалось. Однако сейчас юрист Павел Чиков предполагает, что риски уголовного преследования срочников-уклонистов возросли.

Сохраняйте спокойствие и стойте на своем

Многие правозащитники говорят, что важно сохранять спокойствие: не грубить, не повышать голос, но при этом не поддаваться на манипуляции и провокации со стороны сотрудников военкомата или мобилизационного пункта. Об этом же «Холоду» рассказал Владислав Воробьев (имя изменено), которого насильно отвезли в мобилизационный пункт, но к вечеру он смог оттуда выйти без повестки и мобилизационного предписания.

Что делать, если у вас изъяли паспорт, отвезли в учебную часть из военкомата или мобилизационного пункта

В случае если все приведенные выше советы не сработали и вас все-таки насильно отвезли в учебную часть или перевалочный пункт, как минимум ни в коем случае не подписывайте контракт на военную службу.

Если представители полиции, военкомата или мобилизационного пункта изъяли ваш паспорт и отказываются его возвращать, можно уйти без паспорта и подать заявление о его замене в связи с утерей. Но помните, что уехать или уйти можно, только если еще нет решения призывной комиссии или контракта. Также можно уйти, если по ходатайству человека суд приостановил действие решения о призыве.

Если вас насильно удерживают где-либо, старайтесь быть на связи с родственниками и правозащитниками. По возможности придайте ситуацию огласке через СМИ (например, напишите в телеграм-бот «Холода»).

Как подготовиться к ситуации, когда вас могут насильно отвезти в военкомат

Если вы не можете уехать из России и опасаетесь, что вас могут насильно отвезти в военкомат, рекомендуем подготовиться заранее:

сделайте нотариально заверенную копию паспорта и носите ее с собой, а оригинал храните дома; сходите к врачу и возьмите справки о своих заболеваниях, носите их с собой; подготовьте заявления на АГС в нескольких экземплярах и носите их с собой; сделайте доверенность на кого-то из близких: в случае вашего задержания они смогут писать заявления в различные ведомства от вашего имени.