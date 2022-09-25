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Альтернативная служба при мобилизации в России не предусмотрена

15:54 • 25.09.2022

Об отсутствии возможности выбрать альтернативную службу при призыве в армию в рамках объявленной мобилизации сообщается на официальном российском портале «Объясняем.рф».

«Есть ли альтернативная гражданская служба (АГС) при призыве по мобилизации? Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — сказано в сообщении.

Между тем, по закону «Об альтернативной гражданской службе», гражданин России имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской службой, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Источник: «Объясняем.рф»

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