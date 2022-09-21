В РЖД и российских аэропортах продают билеты и пропускают через границу

В РЖД после введения в России частичной мобилизации рассказали «Холоду», что билеты для мужчин призывного возраста продаются без ограничений — им не нужны справки из военкомата.

В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» журналисту «Холода» также сообщили, что ограничений на выезд для мужчин призывного возраста нет. В аэропортах «Пулково» и «Внуково» не ответили на вопросы «Холода».

В пограничной службе ФСБ «Холоду» сообщили, что из-за введения частичной мобилизации правила пересечения границы для мужчин призывного возраста не изменились.

Источник: «Холод»