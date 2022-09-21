Путин подписал указ о частичной мобилизации. Что это значит?

Президент России Владимир Путин во время своего телеобращения к нации утром 21 сентября объявил о проведении в России частичной мобилизации.

В действующем законодательстве РФ «частичная мобилизация» упоминается, однако без подробностей, раскрывающих ее отличие от полной мобилизации.

Во время своего выступления Путин заявил, что в рамках объявленной им частичной мобилизации «призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». «Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку», — добавил Путин.

Как следует из текста указа, подписанного Путиным, граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Денежное довольствие мобилизованных военных будет соответствовать таковому для контрактников, служащих в российской армии. Контракты мобилизованных будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Уволиться из рядов вооруженных сил до окончания периода частичной мобилизации можно будет по трем основаниям — по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с вступлением в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Источник: Кремль