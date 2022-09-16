В Изюме нашли массовое захоронение почти на полтысячи могил. Что о нем известно

В городе Изюм Харьковской области, над которым на прошлой неделе восстановила контроль украинская армия, нашли массовое захоронение. Речь идет приблизительно о 440 могилах: в большинстве из них, вероятно, захоронены местные жители. «Холод» рассказывает, что еще об этом известно.

Что говорят украинские власти

Впервые о массовых захоронениях стало известно вчера от главы следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова. Он рассказал телеканалу Sky News, что там захоронены тела около 440 человек.

Болвинов отметил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для доказательств предполагаемых военных преступлений российской армии. Глава украинской полиции Игорь Клименко в пятницу сообщил, что найденные на данный момент тела — это тела мирных жителей, но есть информация, что там могут быть и солдаты. Вероятно, это действительно так: на одной из фотографий, опубликованных «Настоящим временем», на кресте видна надпись «ВСУ 17 человек г. Изюм».

Источник: «Настоящее время»

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что это только одно из массовых захоронений, обнаруженных под Изюмом. «Месяцами на оккупированных территориях царил безудержный террор, насилие, пытки и массовые убийства. Кто-то еще хочет “заморозить войну” вместо отправки танков?» — написал он в твиттере.

450 graves... Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский вчера ночью написал: «Завтра в Изюме будут украинские и иностранные журналисты. Мы хотим, чтобы мир знал, что происходит на самом деле, к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия везде оставляет смерть. И она должна нести за это ответственность. Мир должен призвать Россию к реальному ответу за эту войну ».

Что известно о кладбище и том, кто на нем захоронен

По словам главы следственного управления Харьковской полиции Болвинова, известно, что некоторые из захороненных были расстреляны, некоторые погибли от артиллерийского огня, от взрывных травм, некоторые стали жертвами авиаударов.

Фотожурналист Сергей Нуженко в пятницу опубликовал фотографию, на которой видно тело со связанными руками в черном пакете.

Тіло українського військового із зав’язаними руками, під час ексгумації на місці масових поховань у звільненому Ізюмі / The body of a Ukrainian soldier with his hands tied, during the exhumation at the place of mass burials in the liberated Izyum #війна #war pic.twitter.com/F5n2I44Gi2 — Serhii Nuzhnenko (@SerhiiNuzhnenko) September 16, 2022

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов в своем твиттере пишет, что само по себе кладбище не новое. Местные знают его как лесное кладбище на улице Шекспира. Раньше на этом кладбище хоронили неизвестных советских воинов, которые погибли в 1942 году. В 2014 году там был захоронен солдат, воевавший на стороне Украины и погибший под Луганском.

Проект Astra сообщает, что на кладбище найдены могилы местных жителей — семьи Столпаковых. Друзья семьи рассказали, что все ее члены погибли: это муж и жена — Елена и Дмитрий Столпаковы, — две их дочери (6-летняя Олеся и 8-летняя Саша), а также бабушка и дедушка девочек, Татьяна и Александр. Есть фотография могильного креста Олеси — на нем сказано, что она погибла 9 марта. По словам подруги семьи, их нашли под завалами дома, в котором они жили.

Источник: Astra

Что происходило в Изюме с начала войны

Изюм находился под оккупацией российских военных с 1 апреля, но обстреливать город начали уже в первые дни войны. Контроль над городом был очень важен для российской армии, объяснял «Русской службе Би-Би-Си» эксперт по евразийской безопасности и международным конфликтам Матье Булег: «Изюм — это то, что мы называем стратегическим узлом. Или, если хотите, точкой опоры операции. Это своего рода замок. И если вы его вскрываете, у вас появляется возможность пользоваться одной из главных дорог в регионе, которая ведет к Славянску и Краматорску. А затем продолжать давление на юг».

В марте организация Amnesty International называла ситуацию в городе близкой к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов было сложно или зачастую невозможно эвакуировать людей и доставлять гуманитарную помощь. «Чудовищные обстрелы идут каждый день: в моей комнате выбило окна, квартиры других людей разрушены в ноль. В центре города ничего не осталось, ни единого киоска, ни единого магазина — все сравняли с землей», — рассказывала организации 75-летняя местная жительница Людмила.

В конце марта депутат городского совета Изюма Максим Стрельник говорил CNN, что город «полностью разрушен» российской артиллерией и авиацией, — Изюм, по его словам, был в «блокаде», однако внутри города продолжались бои. При этом, отмечал Стрельник, в Изюме не было еды, воды и лекарств.

Местные жители рассказывали журналистам «Русской службы Би-Би-Си», что «к апрелю в Изюме тяжело найти улицу, где не лежали бы трупы»: люди не хоронили их, потому что боялись выходить на улицу. По словам одного из изюмчан, из-за запаха гниющих тел нельзя было выйти без маски.

На прошлой неделе стало известно, что украинская армия в результате контрнаступления вернула контроль над Изюмом и другими городами и населенными пунктами Харьковской области. В Минобороны России сообщили, что «принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

Что о кладбище в Изюме говорят российские власти

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