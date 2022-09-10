ВСУ освободили Купянск и Изюм. Идет продвижение на Лиман. В Минобороны РФ утверждают, что военные отступили специально

Служба безопасности Украины сообщила о входе украинских войск в Купянск, который считается ключевым пунктом снабжения российской группировки в Изюме. Ранее об освобождении города рассказала советница председателя Харьковского областного совета Наталья Попова.

«Купянск — это Украина! Слава ВСУ!», — написала Попова. К публикации в фейсбуке она прикрепила фото украинских солдат на фоне здания городского совета Купянска.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что «противника (ВСУ — Прим. “Холода”) сдержать под Купянском не удалось» и что «отошедшие (российские — Прим. “Холода”) подразделения занимают оборону по восточному берегу Оскола».

В свою очередь замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российские войска также оставили город Изюм, который находится в 70 километрах к юго-западу от Купянска.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», — написал он.

«Рыбарь» пишет, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман. Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донец.

В Минобороны РФ сообщили, что «принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении». Также в ведомстве сообщили, что военные провели «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск».

Изюм находился под оккупацией с 1 марта. Российские военные использовали город как плацдарм для наступления на север Донецкой области в ходе битвы за Донбасс. Военные корреспонденты называют город важным транспортным узлом.

Обновлено в 17:16. Добавлено заявление Минобороны, обновлен заголовок.

Источник: СБУ Украины, Наталья Попова, Александр Коц, Даниил Безсонов, «Рыбарь»