Написал на бюллетене «Хуй войне!» — в тот же день домой пришла полиция

11 сентября завершилось голосование, где россияне выбирали губернаторов, а также муниципальных и региональных депутатов. Некоторые избиратели решили использовать эти выборы как площадку для антивоенных высказываний — за это часть из них оштрафовали. «Холод» рассказывает об этих случаях.

Известны как минимум четыре случая задержания за антивоенные высказывания на бюллетенях

Житель Великого Новгорода Антон Бочанов написал на бюллетене «Хуй войне!» и опустил его в прозрачную урну для голосования. Надпись была сделана в цветах украинского флага — синим и желтым маркерами, а под именем каждого кандидата Бочанов написал слово «фашист».

Из-за этого бюллетеня полицейские задержали Бочанова, но не сразу. После того как он проголосовал, правоохранители пришли сначала по месту его прописки, а затем и по адресу проживания. В итоге мужчину увезли в отделение, где на него составили протокол по статье о «дискредитации» армии, написал в твиттере активист Роман Максимов (позднее он удалил твит с фотографией бюллетеня).

Жительница Кирова Наталья (ее фамилия неизвестна) написала на бюллетене «Россия будет свободна» и «проукраинские лозунги», а также якобы оскорбила Владимира Путина. Она успела опустить бюллетень в урну на участке №322, но его заметили и пожаловались в полицию. На Наталью завели административное дело о «дискредитации» армии.

В Москве известно как минимум о двух похожих случаях на участках № 2043 и № 1936.

На первом на 50 тысяч рублей оштрафовали москвича Льва Карманова — по делу о «дискредитации» российской армии. Карманов акварелью нарисовал на бюллетене голубя мира и написал красными буквами «Нет войне». Члены избирательной комиссии увидели рисунок и не подпустили Карманова к урне для голосования, объяснив это тем, что акварельная краска может испортить КОИБ. Молодому человеку выдали новый бюллетень, а этот предложили признать недействительным.

«Впоследствии суд признает публичной дискредитацией то, что я в кабинке разрисовал бюллетень, сложил рисунком внутрь и в таком виде положил на стол чена УИК. Он должен был его сразу погасить, но перед этим он показал его всем остальным, потому что это, видимо, входит в его обязанности. Эта демонстрация и была признана судом дискредитацией армии России», — рассказал Карманов «Холоду».

Задержали Льва Карманова сразу на выходе из участка. А через семь часов у него на руках уже была копия решения суда.

О втором случае пока мало подробностей. Известно, что избиратель написал антивоенный лозунг на бюллетене на участке №1936 в московском районе Орехово-Борисово. На него также составили протокол о дискредитации российской армии.

Протоколы за антивоенные высказывания составляли не всегда

В Санкт-Петербурге председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков написал на бюллетене «я за мир» и опустил его в урну. По его словам, он так поступил потому, что на его участке было не за кого голосовать.

Проголосовал на родном избирательном участке в Санкт-Петербурге. Кандидатом от "Яблока" в моем округе мог бы стать Борис Романов, но его заключили в СИЗО за выступление на заседании муниципалитета. Поэтому сегодня, впрочем, как и всегда, отдаю свой голос ЗА МИР! pic.twitter.com/mWHwFLmNAi — Николай Рыбаков (@nikolayrybakov) September 11, 2022

«Мы с коллегами посмотрели внимательно позицию всех кандидатов, кроме выдвиженцев от партии “Единая Россия”, но все они не занимали никакой гражданской позиции, а голосовать за кандидатов с котиками и цветочками — это немного странно сейчас. Поэтому у меня, к сожалению, не оставалось другого выбора. Конечно, если бы были достойные кандидаты, то позицию “за мир” я мог бывысказать в других местах, пока к счастью такая возможность есть», — рассказал Рыбаков «Холоду».

Рыбаков также добавил, что полицейские его бюллетенем пока не интересовались.

Елена (имя изменено) из Владивостока рассказала «Холоду», что на этих выборах в ее районе почти не было агитации за кандидатов в депутаты. По ее словам, по городу были расклеены листовки только в поддержку «Единой России». В итоге Елена решила: вместо того, чтобы проголосовать за неизвестного политика, она лучше выскажет свою антивоенную позицию — и написала в каждой строчке бюллетеня «Нет войне».

«В воскресенье я пришла на избирательный участок под конец дня голосования. Мне показали журнал и он был почти пустой. Из 40 квартир проголосовали только жители шести. Никакой политической борьбы не было и выбирать было не из кого», — рассказала Елена. Она не ожидала, что полиция может приходить за теми, кто написал лозунг на бюллетене. Теперь Елена переживает, что придут и за ней, потому что у нее уже есть один штраф за «дискредитацию» армии России.