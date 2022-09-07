Сначала оправдали, потом отправили в колонию

6 сентября Мособлсуд приговорил двух калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в умышленном убийстве недоношенного младенца. «Холод» рассказывает об этом деле, которое длилось четыре года.

В чем обвиняли Белую и Сушкевич

В ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда на 24-й неделе беременности поступила 27-летняя Замирахон Ахмедова. Она родила недоношенного мальчика весом около 700 граммов, но через несколько часов, после вмешательства врачей, ребенок умер.

По версии обвинения, исполняющая обязанности главврача Елена Белая сказала неонатологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Как утверждало следствие, они полагали, что из-за тяжелых врожденных патологий и недоношенности мальчик все равно не выживет, и, чтобы не портить статистику медучреждения, решили убить ребенка и записать, что смерть произошла при родах.

Что случилось по версии врачей

Елена Белая не отрицала, что ребенок родился живой. Его смерть Белая объяснила неправильными действиями своих коллег: по ее словам, когда она появилась на работе в 08:40, «пришла в ужас». Однако к тому моменту, говорила Белая, ребенок находился не в транспортабельном состоянии в перинатальный центр, где ему могли бы помочь. По мнению Белой, Ахмедовой изначально не стоило рожать в ее роддоме, а сразу ехать туда, где есть «квалифицированные специалисты и соответствующее оборудование».

Сушкевич говорила, что у ребенка действительно был шанс выжить, если бы ему с самого начала оказали помощь. «Но, к сожалению, меня вызвали слишком поздно, а у таких детей на счету каждая секунда», — объясняла она.

Превышение уровня содержания магния в организме ребенка Сушкевич считает ошибкой экспертизы. Она уверена, что химик, который ее проводил, сравнил показатели магния в крови у погибшего новорожденного с нормой для взрослого человека.

В 2020 году Сушкевич говорила, что после задержания ей не сразу стало страшно. «Сначала думала: “Сейчас я вам в Следственном комитете объясню, насколько вы заблуждаетесь”. Мне скажут: “Мы не так поняли ситуацию”. И меня отпустят. И все закончится», — рассказывала Сушкевич.

Почему это дело привлекло внимание общественности

В защиту Сушкевич и Белой высказывались многие представители профессионального сообщества, включая главврачей нескольких московских больниц, а также организации, защищающие права медиков и пациентов: «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

Гособвинение запросило для Белой и Сушкевич 13 лет лишения свободы. В другом похожем резонансном деле, когда московского врача-гематолога Елену Мисюрину обвинили в смерти пациента из-за якобы неправильно взятой пробы костного мозга, суд назначил ей два года колонии. Позже этот приговор был отменен, а уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Чем закончился первый суд и почему начался второй

Вердикт по делу вынесла коллегия присяжных Калининградского областного суда. 10 декабря 2020 года присяжные заявили о невиновности Белой и Сушкевич. За время следствия и суда они провели под домашним арестом около полутора лет.

После оправдания в суде Белую и Сушкевич освободили, и они вернулись к работе.

По мнению суда, на присяжных якобы оказывали давление СМИ. Генпрокуратура обжаловала приговор. В мае 2021 года оправдательный приговор по делу Белой и Сушкевич отменил Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве.

Что было дальше

В июне 2021 года Верховный суд перенес повторное рассмотрение уголовного дела из Калининграда в Московский областной суд. Об этом ходатайствовал замгенпрокурора Игорь Ткачев.

4 октября 2021 года Мособлсуд отправил Белую и Сушкевич в СИЗО: обвинение настаивало на том, что они могут скрыться и оказывать давление на присяжных и свидетелей. В Калининграде Сушкевич и Белая находились под домашним арестом, а когда суд перенесли в Москву, судья обосновал изменение меры пресечения тем, что подсудимые не имеют регистрации на территории Московского региона.

«Это дело выходит за рамки приличия, — сказал тогда президент Союза медицинского сообщества “Национальная медицинская палата” Леонид Рошаль. — Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача [Сушкевич] дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, я снова предлагаю — отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее». Почему Рошаль не упомянул Белую в своем заявлении, он не пояснил.

В конце августа 2022 года присяжные признали Сушкевич и Белую виновными, а 6 сентября 2022 года суд огласил свое решение по делу: девять и девять с половиной лет лишения свободы соответственно.

В последнем слове Сушкевич просила суд, несмотря на то, что присяжные уже посчитали ее виновной, вынести оправдательный приговор. «Какое бы решение сегодня ни принял суд, я не убивала ребенка и магнезию ему не вводила. <...> Мне не стыдно смотреть в глаза моим коллегам и учителям, которые учили меня спасать, выхаживать и быть для каждого ребенка не просто доктором, а мамой, потому что родители доверяют нам самое ценное — жизнь своего ребенка. Мне не стыдно смотреть в глаза моей маме, которая растила меня одна, которая воспитала меня честным и добросовестным человеком, которая смогла дать мне самое лучшее образование, — говорила Сушкевич в суде. — И мама знает, что воспитала врача, а не убийцу».