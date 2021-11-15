«Она везде смеется»

В 2020 году трех сотрудников ППС: Вячеслава Тропина, Андрея Бессарабова и Вадима Мустафина — приговорили к срокам от 6 до 6,5 лет колонии общего режима по делу об изнасиловании предполагаемой секс-работницы в служебной машине. В ноябре 2021 года всех троих оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». «Холод» рассказывает, что известно об этом деле и при чем тут «банда сутенеров».

22 августа 2019 года источники Znak.com в правоохранительных органах рассказали, что в Екатеринбурге двух сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД по городу, Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина, задержали по делу об изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана.

По словам собеседников издания, девушку «по беспределу» задержали в ночь на 18 августа, когда она выходила из сауны. Znak.com пишет, что задержанная оказывала сексуальные услуги. Изнасилование произошло на пустыре на улице Чайковского в полицейском УАЗе.

В тот же день управление Следственного комитета по области сообщило, что уже троих полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Им предъявили обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительном сговору (часть 2 статьи 131 УК и часть 2 статьи 132 УК). Фабула обвинения совпадала с версией источников Znak.com.

В пресс-службе МВД сообщили изданию, что направили в регион сотрудников главного управления службы безопасности МВД «для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления». «Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

22 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Мустафина под домашний арест, третьего фигуранта дела, полицейского Андрея Бессарабова — в СИЗО. На следующий день тот же суд арестовал Тропина.

В сентябре 2019 года глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Медиазоне», что начальников полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили.

«Кроме того, троих полицейских понизили, еще восьмерым сделали предупреждение о неполном служебном соответствии. Горелых отмечает, что это одно из самых суровых наказаний в полиции, за ним следует увольнение», — писала «Медиазона», отмечая, что наказали еще троих сотрудников из руководства регионального управления МВД, но, какое именно взыскание на них наложили, Горелых не уточнил. Самих обвиняемых уволили из полиции по отрицательным мотивам за поступок, «порочащий честь сотрудника ОВД».

В феврале 2020 года дело об изнасиловании гражданки Казахстана тремя полицейскими передали в суд для рассмотрения по существу, на первом же заседании Бессарабова и Тропина освободили из СИЗО. Уже в июне того же года Ленинский суд изменил всем троим полицейским меру пресечения на запрет определенных действий. Как рассказывал изданию Znak.com адвокат девушки Алексей Бушмаков, суд счел, что раз потерпевшая и свидетели уже допрошены, то риски противодействия правосудию снизились.



Фото: пресс-служба СК России

15 июля 2020 года судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Максим Антропов вынес приговор в отношении полицейских. Мустафину назначили 6,5 лет колонии общего режима, а Тропину и Бессарабову — по 6 лет колонии (прокуратура ранее запрашивала Мустафину 8 лет колонии, Бессарабову и Тропину — по 9 лет). 24 декабря 2020 года Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

В день вынесения приговора, 15 июля 2020 года, E1 выпустило короткое анонимное интервью с пострадавшей, в котором она рассказала, что не пыталась убежать из патрульного автомобиля, хотя его двери не запирались. «Я боялась, что мои попытки как-то защититься сделают ситуацию еще хуже, что меня изобьют или вообще все закончится смертью», — рассказывала она. По словам девушки, с послаблением меры пресечения полицейским ей «становилось страшнее». «Приходили письма странного содержания, вроде бы извинения, но в то же время и угрозы», — рассказывала она.

На следующий день после приговора адвокат обвиняемых Светлана Брагина рассказала, что ее доверители не отрицали, что у них был сексуальный контакт с девушкой, но настаивают на том, что все происходило по обоюдному согласию. По версии обвиняемых, у девушки была просрочена регистрация и она опасалась депортации, поэтому предложила им вступить в сексуальную связь.

«Конечно, она категорически не хотела депортации и начала просить их: “Пожалуйста, не увозите меня в отдел, давайте договоримся. Ну пожалуйста, пожалуйста”. В итоге случилось то, что случилось, в этом я их не оправдываю. <…> Изначально это было ее предложение договориться, чтобы ее не оформляли. Так как по закону для нее начались бы серьезные последствия», — рассказывала адвокат.

По мнению Брагиной, потерпевшая не была жертвой сексуального насилия. «Я участвовала в подобных делах — девушки не могут об этом говорить, им больно, — говорила адвокат. — А что мы видим в протоколах проверки показаний на месте, в других протоколах? Она везде смеется! Везде улыбается! Для нее это весело. Она показывает в машине — улыбается, смеется. Девушка до конца не понимает, что сейчас происходит. Она обвинила троих ребят в том, чего не было».

В ноябре 2020 года издание E1 выпустило анонимное интервью с секс-работницей и свидетельницей по делу братьев Андрея и Александра Колосовых из Екатеринбурга, обвиняемых в сутенерстве. По словам этой секс-работницы, она слышала разговор потерпевшей по делу об изнасиловании в машине ППС с одним из братьев. Свидетельница, выступающая в тексте под именем Анна, утверждала, что сутенер заставил ту девушку написать заявление на полицейских, так как те регулярно дежурили возле саун, где находились секс-работницы, и мешали их бизнесу.

«Сказала [потерпевшая] — так и так, меня поймали, я предложила им сделать минет, чтобы они не везли меня в участок... Они согласились, я его сделала, и потом меня отпустили. Не пожаловалась, а просто сказала. И они с этого решили им “подарочек” такой сделать. Этим пэпээсникам решили отомстить, они им мешали. У них [Колосовых] были связи в органах, им подсказали, куда нужно обратиться, чтобы полицейских закрыли. Они с ними договориться не смогли и решили их просто убрать. Чтобы они не мешали работать», — утверждала свидетельница.

По словам Анны, свидетелями и понятыми по делу об изнасиловании выступали член банды сутенеров Сергей Гибзун и водитель Константин, в машине которого задержали потерпевшую.

«А помогал писать и относить заявление уже упоминавшийся в деле банды майор Павел Хамрин, обвиняемый в вымогательствах и несколько месяцев назад уволившийся из органов внутренних дел», — писало издание E1. При этом в интервью изданию сама потерпевшая говорила, что «не хотела идти в полицию» — ее уговорили «подруга и друг».

В январе 2021 года дело трех полицейских снова поступило в Ленинский районный суд. Его рассматривала судья Марина Тюкова. Так как процесс закрытый, известно о нем немного: в первый раз судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора в июле, но решение не приняла. Суд назначил экспертизу, а заседания не проводились четыре месяца. 26 октября 2021 года Тюкова снова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, но приговор вынесла почти через месяц, 15 ноября: как в тот же день сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, трех бывших полицейских оправдали. «Судом вынесен оправдательный приговор по уголовному делу (...) в связи с отсутствием в деяниях состава преступления», — привело агентство цитату из пресс-релиза.

В разговоре с «Холодом» адвокат потерпевшей Анастасия Пахтусова сообщила, что сегодня суд огласил только резолютивную часть приговора. «Нам сам приговор на руки не выдали, соответственно, мы не знаем, на чем основано решение судьи, поэтому я в данный момент ничего прокомментировать не могу», — сказала она. Пахтусова отказалась рассказывать, как проходил суд последние полгода, «потому что это закрытый процесс». Адвокат Светлана Брагина также отказалась от комментариев.

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