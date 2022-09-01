Поддержать
Новости

Суд не нашел правонарушения в цитировании московским мундепом Янкаускасом молитвы папы римского о мире в Украине

14:10 • 01.09.2022

Зюзинский районный суд Москвы не нашел правонарушения в публикации московского муниципального депутата Константина Янкаускаса. Ранее на него составили протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП) за пост во «Вконтакте» от 14 марта с молитвой папы римского о мире и прекращении войны в Украине.

Согласно решению, зачитанному судьей Екатериной Слюзовой, пост Янкаускаса «по существу является прямым цитированием обращения Папы Римского Франциска 13 марта 2022 года после воскресной молитвы» и «из буквального смысла указанной записи невозможно сделать вывод о дискредитации использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности».

После заседания Янкаускас выразил благодарность священнику Кириллу Горбунову, выступавшему свидетелем, адвокату Марии Эйсмонт и «Папе Франциску за его непрекращающиеся молитвы о мире».


Источники: «Медиазона», Константин Янкаускас (1,2)

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»