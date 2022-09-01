Россия потеряла на войне в Украине более 900 солдат элитных подразделений — «Русская служба Би-би-си»

Журналисты «Русской службы Би-би-си», собирающие и анализирующие потери российской армии по открытым данным, пришли к выводу, что за полгода полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла более 900 военнослужащих элитных подразделений, таких как спецназ, морская пехота и ВДВ. Подготовка таких специалистов, а значит и восполнение потерь, требует особенно больших ресурсов времени и денег.

Так, журналистам удалось подтвердить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, 245 сотрудников Росгвардии (в основном из спецподразделений, таких как СОБР и ОМОН). Один только 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы потерял не менее 80 человек убитыми, потери 247-й гвардейского полка из Ставрополя — 63 человека. Достоверно известно о гибели порядка полутора сотен морских пехотинцев. В «Русской службе Би-Би-Си» также располагают информацией о гибели 67 военных летчиков. Есть погибшие среди сотрудников ФСБ и ФСО.

На офицеров приходится до четверти всех потерь, нередки случаи гибели командования крупных подразделений. Так, погибли командиры обоих вышеупомянутых десантных полков, 810-я гвардейская бригада морской пехоты уже дважды теряла своих командиров. Известно о гибели командира авиаполка в первый день войны. На 25 августа команде «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» удалось собрать данные о смерти не менее 5801 человека, в том числе четырех генералов, 34 полковников, и одного капитана 1-го ранга — это замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий. «Медиазона» также писала, что «к 12 августа на поле боя погибли не меньше 260 офицеров в звании от майора и выше».

При этом нужно учитывать, что речь идет только о тех потерях, которые удалось установить по свидетельствам, появившимся в публичном поле. Например, по некрологам и сообщениям в местных СМИ. Число новых воинских захоронений на кладбищах говорит о том, что реальные потери могут быть на 40–60% выше. Кроме того, по оценке военного эксперта, опрошенного «Русской службой Би-би-си», на каждого погибшего российского военного приходится еще 3,5 раненных — многие из них уже не вернутся в строй.

Источники: «Русская служба Би-би-си», «Медиазона»